Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi - Son Dakika
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Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi

11.05.2022 15:30

Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllarda yaptığı "Karabiberim" şarkısının klibinde yer alan manken İlknur Soydaş, halen karabiber olarak anılmaktan hoşlanmadığını itiraf etti.

Türk popunun temel taşlarından Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllarda yaptığı "Karabiberim" klibinde oynayan model ve oyuncu İlknur Soydaş, kliple ilgili yıllar sonra bir değerlendirme daha yaptı.

"SÜREKLİ KARABİBERİM KLİBİYLE ANILMAK BENİ SIKTI"

Bir AVM'den çıkarken görüntülenen ve gelen teklifleri değerlendirdiğini söylen İlknur Soydaş, "Klip bana uğurlu geldi fakat sürekli 'Karabiberim' klibi ile anılmak beni biraz sıktı. Klip sonrası birçok dizi ve filmde rol aldım fakat 'Karabiber' olarak kalmak hoşuma gitmedi. Serdar Ortaç ile denk geldiğimiz davetlerde sürekli konuşur ve muhabbet ederiz, yeni bir klip çekerse yine oynarım" dedi.

İlknur Soydaş: Karabiber olarak anılmak hoşuma gitmiyor
İlknur Soydaş: Karabiber olarak anılmak hoşuma gitmiyor
İlknur Soydaş: Karabiber olarak anılmak hoşuma gitmiyor
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Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serdar Ortaç'ın "Karabiberim" şarkısında oynayan manken İlknur Soydaş'tan yıllar sonra itiraf geldi - Son Dakika
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