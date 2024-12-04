Serdar Ortaç son haliyle hayranlarını üzdü

yıldıray yanık:

Bu adamı kumar baronları yedi bitirdi. Ahbe Serdar uydun sana yanlış fikirler verenlere. Ne hale düştün. Senin ne işin var bataklıklarda. Sadece bestelerini satsan dünyaları kazanırdın. Allah yardımcısı olsun ne desek zor bir durum.