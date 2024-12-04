Serdar Ortaç son haliyle hayranlarını üzdü - Son Dakika
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Serdar Ortaç son haliyle hayranlarını üzdü

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Son dönemde bahis soruşturmasıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, son görüntüsüyle hayranlarını üzdü. Paylaşılan bir videoda tekerlekli sandalyesinden bahseden Ortaç, hayatını kolaylaştırdığını söyledi. Yürümekte güçlük çeken Ortaç'ın yanındaki kişiye ''Sen ağrımı bir bilsen'' demesi ise dikkat çekti.

04.12.2024 09:01
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Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra hakkında ev hapsi kararı verilen ve sonrasında bu kararın iptal edilmesiyle normal yaşantısına dönen Serdar Ortaç, son haliyle hayranlarını üzdü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bütün hayatını kolaylaştırdığını söylediği tekerlekli sandalyesini gösteren Ortaç, sonrasında yürürken güçlük yaşadı. MS hastalığıyla mücadele eden Ortaç'ın yanındaki kişiye "Sen ağrımı bir bilsen" demesi ise dikkat çekti. Şarkılarıyla her dönem popüler olan Ortaç'ın bu haline yorum yağarken, "Neydin ne oldun" yorumları yapıldı.

Serdar Ortaç son haliyle hayranlarını üzdü

Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serdar Ortaç son haliyle hayranlarını üzdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • yıldıray yanık:
    Bu adamı kumar baronları yedi bitirdi. Ahbe Serdar uydun sana yanlış fikirler verenlere. Ne hale düştün. Senin ne işin var bataklıklarda. Sadece bestelerini satsan dünyaları kazanırdın. Allah yardımcısı olsun ne desek zor bir durum. 21 1 Yanıtla
  • Osman Dönmez:
    Zamanında Ahmet KAYA nında sevenlerini üzmüştü.... 8 14 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    şöhret..KUMAR HER TÜRLÜ LLEM.BİTMİS BİR HAYAT 4 0 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Ey inananlar, şarap, kumar, tapınmak için dikilmiş olan taşlar, fal için kullanılan oklar, ancak Şeytan'ın işlerindendir ve birer pisliktir bunlar. Bunlardan kaçının da muradına erenlerden olun. Maide süresi, 90.ayet.. 2 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Kimmiş o üzülen hayranlar.kendi etti kendi buldu..bunun için kim neye üzülsün..akilsizligin sonu.. 1 0 Yanıtla
  • emrah akkurt:
    Bu pozu vermesinin tek nedeni hapse girmek istememesidir. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Serdar Ortaç son haliyle hayranlarını üzdü - Son Dakika
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