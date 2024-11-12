Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı - Son Dakika
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Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı

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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Serdar Ortaç, sigara ve alkol gibi kumarı da bir gecede bıraktığını belirterek "Kumara devam edersen sonun intihar. İçkiyi ve sigarayı bir gecede nasıl bıraktıysam bu illeti de bıraktım. Bekleyelim görelim" dedi.

12.11.2024 16:06
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Uzun yıllardır kumar yüzünden borçları olan Serdar Ortaç son olarak yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınıp ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği ünlü sanatçı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"BIRAKMAZSAN SONUN İNTİHAR"

Kumar illetine musallat olanlara tavsiyelerde bulunan ve bırakmadıkları takdirde sonlarının "İntihar" olacağına dikkat çeken Serdar Ortaç, "İstersen 'bilsem ki' yaz istersen 'bu devirde kimse sultan değil padişah değil' yaz hiçbir işe yaramaz. Topluma kötü örnek olma. Benim yaptığım hataları yapma. Kumara devam edersen sonun intihar. İçkiyi ve sigarayı bir gecede nasıl bıraktıysam bu illeti de bıraktım. Bekleyelim görelim" ifadelerine yer verdi.

Serdar Ortaç\'tan hayranlarını korkutan \'\'İntihar\'\' çıkışı

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Son Dakika Magazin Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mehmet Aydaz:
    ülkeyi getirdikleri nokta burası işte ,, ülkemin parası pul olmuş bu millet Ağp ye kul olmuş 3 7 Yanıtla
  • Recep ÖZTÜRK:
    ''Kafayı takmam , sonuna bakmam, ben adam olmam '' derken boşa söylememiş rahmetli 0 1 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Sen bırakamazsın 0 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Mehmet Aydaz . Yaptığın yorumu iktidar ile bağlaştırmayı nasıl düşündün ? gezi zekalı iktidar gidin kumar oynayın fuhuş yasaklı madde kullanın mı diyor . 0 0 Yanıtla
  • Muzaffer Salman:
    Kimseyi hor görmeyin. Kumar bağımlılığını yaşayan bilir 0 0 Yanıtla
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