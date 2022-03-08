Serel Yereli Fotoğraflarıyla Sosyal Medyayı Salladı! - Son Dakika
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Serel Yereli Fotoğraflarıyla Sosyal Medyayı Salladı!

08.03.2022 13:26
Serel Yereli Fotoğraflarıyla Sosyal Medyayı Salladı!

Bodrum Masalı dizisiyle yıldızı parlayan ve daha sonra müzikle ilgilenen Serel Yereli, klip çekimi için kamera karşısına geçti. 26 yaşındaki Yereli, fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Bodrum Masalı dizisiyle adını duyurduktan sonra oyunculuğa ara veren ve müzik çalışmaları için İngiltere'ye yerleşen oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, başarılı çalışmaları kadar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

26 yaşındaki Yereli, klip çekimi için kamera karşısına geçti.

Oyuncu Serel Yereli klip çekiminden kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Yereli, "İnanılmaz bir ekiple ilk klibimin bazı sahne arkası görüntülerini çektik" notuyla paylaştı.

Mavi dantelli mayosuyla göz kamaştıran 26 yaşındaki güzele yorum ve beğeni yağdı.

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Serel Yereli, Bodrum, Müzik, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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