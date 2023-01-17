Seren Serengil'in Yerine Gelecek İsim Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Seren Serengil'in Yerine Gelecek İsim Belli Oldu

17.01.2023 17:26
Seren Serengil'in Yerine Gelecek İsim Belli Oldu

Bircan Bali ve Arto ile her sabah ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programından mobbinge uğradığını söyleyerek ayrıldığını açıklayan Seren Serengil'in yerine gelen isim belli oldu. İşte haberin detayları...

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında ayrılan Seren Serengil'in yerine gelecek isim belli oldu. Geçtiğimiz hafta Instagram'dan açıklama yapan Serengil, ayrıldığını söylemişti. Serengil, "Uzun zamandır süregelen birtakım olaylarla birlikte her sabah Beyaz TV'de yorumculuğunu yapmakta olduğum 'Söylemezsem Olmaz' isimli programdan bu sabah itibarıyla tüm yasal haklarımı saklı tutarak bulunmaktayım. Programdaki diğer yorumcular ve yapımcı tarafından sözlü, psikolojik şiddet ve mobbing nedeniyle kişilik haklarımın, kamuoyu önündeki itibarımın, ismimin marka değerinin ve siz sayın izleyicilerimin gözündeki varlığımın zarar görmemesi adına bu kararı almış bulunmaktayım" açıklamasını yaptı.
Programa yarından itibaren Ebru Şancı Öztürk dahil olacak. Öztürk, Bircan Bali ve Arto ile magazin dünyasındaki gelişmeleri yorumlayacak.
Futbolcu Alparslan Öztürk ile evli olan üç çocuğu bulunan Öztürk'ün 803 bin takipçisi olduğu Instagram'dan paylaştığı karelerle de ilgi görüyor.

Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR
500
Seren Serengil'in Yerine Gelecek İsim Belli Oldu Seren Serengil'in Yerine Gelecek İsim Belli Oldu Deniz Akkaya'nın 'Halvette altına kaçırıyordu' sözünü duyan Seren Serengil Söylemezsem Olmaz sunucularına dava açtı Deniz Akkaya'nın 'Halvette altına kaçırıyordu' sözünü duyan Seren Serengil Söylemezsem Olmaz sunucularına dava açtı Hafsanur Sancaktutan'ın intihara teşebbüs ettiğini söyleyen Bircan Bali'ye tepki yağıyor: Bu kadına şiddet Hafsanur Sancaktutan'ın intihara teşebbüs ettiğini söyleyen Bircan Bali'ye tepki yağıyor: Bu kadına şiddet

Seren Serengil, Bircan Bali, Arto, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seren Serengil'in Yerine Gelecek İsim Belli Oldu - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
18:04 Galatasaray çok büyük oynuyor! Dünya yıldızının formayı giymeyi an meselesi
15:27 Cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen İmamoğlu'na bir destek ziyareti daha! 60 kişi toplanıp gittiler
17:35 Uzmanlardan EYT'lilere "Kod 29" uyarısı! Bu detayı atlayan binlerce liralık tazminatından olur
16:40 3 kızını başından vurarak öldüren müezzinden akıllara durgunluk veren savunma: Çocuklarımı sevmediğim iftira
17:22 Togg'a alım garantisi verildi! İşte kamunun alacağı araç sayısı
17:17 Bu teklifi reddetmek imkansız! Fenerbahçe taraftarının göz bebeği dev lige gidiyor
17:07 Son Dakika: İlhan Palut'la yolları ayıran Süper Lig ekibi Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic oldu
16:39 Dedesinin acı haberini alan genç kız gözyaşlarına boğuldu
16:54 Sokaktaki kedilere acımasız tuzak! "Motorumu kirletiyor" bahanesiyle çivili tahta hazırladı
16:53 İstanbul'da kuvvetli fırtına alarmı! İGDAŞ'dan "Kesinlikle yapmayın" uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2023 18:46:18. #1.12#
SON DAKİKA: Seren Serengil'in Yerine Gelecek İsim Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement