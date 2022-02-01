Seren Serengil, 'kadın Satıyor' Notuyla Paylaştı

Söylemezsem Olmaz sunuculuğu yapan Seren Serengil Instagram paylaşımıyla olay oldu.

"AHLAK MASASINA ŞİKAYETTE BULUNDUM"

Girdiği polemiklerle sık sık gündeme gelen Seren Serengil, son paylaşımında "Bir gay var, işi affedersiniz kadın satıyor. Herkese bedava elbise gönderir bana da gönderdi. Giydim sonra uyarıldım. Takipten çıktım benim düşmanlarımla çalışmaya başladı. Ünlü isimlere bedava elbise verip ün yapıp etrafta küçük kızlar pazarlıyor. Ben buna dava açtım ahlak masasına şikayette bulundum" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ DAHA KAFAM ATARSA YAZIŞMALARI YAYINLAYACAĞIM"

Serengil açıklamasının devamında "Elbise diktiği bir gelinin kocasına aşık olup mesajlar atmış bu müptezel... Biraz daha kafam atarsa yazışmaları yayınlayacağım pazarlık yaptığı az kaldı" yorumunda bulundu.

Seren Serengil şoke eden iddialardan sonra paylaşımını kaldırdı.

SEREN SERENGİL KİMDİR?

Serengil, 6 Nisan 1971 tarihinde İstanbul Amerikan Hastanesi'nde doğdu. Seren Serengil, ilk olarak 1977 yılında Sarhoş filminde çocuk oyuncu olarak babası Öztürk Serengil ile birlikte oynadı. Aynı yıl babası ile birlikte Gar Gazinosu'nda sahne aldı. Profesyonel sahne kariyerine ise, 16 yaşında Fahrettin Aslan tarafından görevlendirildiği Maksim Gazinosu'nda başladı ve en genç kadın assolist oldu. Profesyonel oyunculuk kariyerine başladığı 1990 yılında, Mehmet Aslantuğ ile rol aldığı Başka Olur Ağaların Düğünü dizisinin yanı sıra Hakan Ural ile birlikte rol aldığı Alev Gibi Bir Kız filmiyle çıkış yaptı.

Serengil'in ilk albümü Ayrıldık 1991'de piyasaya çıktı ve ana teklisi "Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor" ile tanındı. O zamandan beri üç albüm ve bir tekli çıkarmıştır.

En popüler albümü olan Bu Gecenin Hatırına, yalnızca bir klip ile 170.000 adet kopya sattı ve popülaritesini büyük ölçüde arttırdı. Serengil, klasik piyano çalmakta olup 2006 yılında "Dost Bile Kalamadık", "İnsan Severse Özler", "Sen Şansını Kaybettin" ve "Sessiz Telefon" gibi şarkılar da dahil olmak üzere bazı şarkılarını kendi yazıp besteledi. Müzik kariyeri boyunca İbrahim Tatlıses, Emrah, Selami Şahin, Soner Sarıkabadayı ve Serdar Ortaç gibi isimlerle çalıştı.

Serengil, şarkıcı ve sohbet programı konuğu olarak yüzlerce TV programında yer almıştır. 1993'te Emrah'ın "Haydi Şimdi Gel" ve "Töre" şarkılarının video kliplerinde yer aldı. Serengil ve Emrah, Yasak Sokaklar ve Belalım Benim dizilerinde birlikte çalıştı.

Serengil'in 3 Nisan 2009'da eşi Musa Aytun'dan Stephanie adlı bir kızı dünyaya geldi; ancak altı aylık doğan bebek dört gün yaşatılabildi ve 7 Nisan'da hayatını kaybetti. Serengil, Aralık 2010'da son albümü Ben Adamı Ayrılırken Tanırım'ı çıkardı. Albümünün ilk müzik videosunun Aralık 2010 tarihinde galası yapıldı. 2011'de Show TV'de yayınlanan Seren Serengil ile Evlenir Misin? adlı bir sabah programı sundu. 2014'te Cine5'in Kim Ne Derse Desin programında iki sezon ana sunuculardan biri olarak göründü.

SEREN SERENGİL HAPİS CEZASI

Bir süre hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan Duymayan Kalmasın adlı magazin programını Cengiz Semercioğlu ile birlikte sunmuştur. Bu programda şarkıcı Gülben Ergen hakkında yaptığı yorumlar üzerine Ergen tarafından kendisine dava açıldı ve Ekim 2017'de İstanbul'da bir mahkeme, Serengil'in altı ay süreyle şarkıcıya "30 metreden fazla yaklaşmaması, hakaret etmemesi ve şiddet uygulamaması" kararını verdi. Bu kararın ilgili süre içinde delindiğini öne süren Ergen davayı tekrarlayınca mahkeme, Ocak 2018'de Serengil'i üç gün hapis cezasına çarptırdı.

Mayıs 2018'de Yaşar İpek ile evlenen Serengil, hamileliğini Ağustos 2019'da açıkladı. Aynı ayda, Serengil aldığı boşanma kararını sosyal medya hesabından duyurdu. 1 Eylül 2019'da Serengil, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Beyaz TV'de hafta içi yayınlanan "Söylemezsen Olmaz" adlı programda Arto ve Bircan Bali ile sunuculuk yapmaya devam etmektedir.

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI NE?

Seren Serengil, mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanmıştı.

DAMPİNG SENDROMU NEDİR ?

Gastrektomi sonrasında yani mide küçültme ameliyatlarının sonrasında hastalarda sıklıkla gözlemlenen bir sağlık problemidir. Özofagus cerrahisi geçirmiş olan kişilerde de gözlemlenebilmektedir. Dumping sendromu, tüketilen besinlerin sindirilmeden hızlı bir şekilde ince bağırsağa ulaşması sebebi ile oluşmaktadır.

Genel olarak gıdalar tüketildikten yaklaşık 2 ile 3 saat aralığında ince bağırsağa ulaşmaktadır. Dumping Sendromu yaşayan kişilerde bu süreç 10 ile 30 dakika aralığında gerçekleşir ve kişilerde ishal, kramp gibi semptomların oluşmasına sebep olur.