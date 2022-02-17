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Seren Serengil'den Flaş Şafak Mahmutyazıcıoğlu İddiası! - Son Dakika

Seren Serengil'den Flaş Şafak Mahmutyazıcıoğlu İddiası!

17.02.2022 13:44
Seren Serengil'den Flaş Şafak Mahmutyazıcıoğlu İddiası!

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin yankıları sürüyor. Seren Serengil'in Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Fikret Orman hakkında yaptığı açıklamalar şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

"ŞAFAK BENİ ARADI VE DEDİ Kİ..."

Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda Fikret Orman ve eski karısının resmi olarak boşanmadığını iddia etmişti. Serengil'i bu iddiasından sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu aramış. Seren Serengil bu konuya dair "Bana da yalan söylemiş, alacağı olsun. Fikret Orman ile Sedef Orman'ın boşanma kağıtlarını atmış. 'Boşandılar' diyor. Şafak'a inandım, meğerse Şafak bu belgeleri Ece'ye de zamanında yapmıştı ya, o belge sahteymiş" diyerek şoke etti.

"FİKRET ORMAN'IN SEVGİLİSİ VAR"

Serengil açıklamasının devamında "Fikret Orman şu an evli ama sevgilisi de var" dedi.

Fikret Orman bir süredir Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ile aşk yaşıyor.

Fikret Orman ile Sedef Zaim Orman'ın 2012 yılında boşandığı biliniyordu. Orman çiftinin bu evlilikten Nazlı ve Aslıgül adında iki çocuğu bulunuyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, neden öldü; Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yönetcisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de doğdu. 27 Ocak 2022'de İstanbul Yeşilköy'de hayatını kaybetti.

Avukatlık yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok büyük firmanın hukuk danışmanlığını yürtüyordu. Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu Ece Erken ile 28 Haziran 2021 tarihinde Bodrum'da sade bir nikahla dünaevine girmişti. Ünlü avukat, 27 Ocak 2022'de Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı sunucu hayatını kaybetti. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

FİKRET ORMAN KİMDİR?

Fikret Orman kimdir, nereli, mesleği ne; Türk inşaat mühendisi, iş adamı, Spor yöneticisi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski Başkanı Fikret Orman, 4 Kasım 1967 tarihinde dünyaya geldi. Orta öğrenimini Işık Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi ve Florida Üniversitesi'nde yaptı. İki çocuğu olan Fikret Orman, Orsan Yedek Parça San. ve Knorr-Orsan Ticari Araç Sis. Ltd. şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir.

2000-2004 yılları arasında Beşiktaş'ta Serdar Bilgili başkanlığındaki yönetim kurulunda yöneticilik yaptı.

2012 yılında Yıldırım Demirören'in TFF başkanı olmasıyla birlikte boşalan Beşiktaş JK başkanlığı için aday olan Fikret Orman, seçimlerde Nazmi Koca ve Bülent Deriş ile yarışmıştır. Seçimlerde kullanılan 4545 oyun 4027'sini alan Orman, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 33. başkanı oldu. Fikret Orman, Ekim 2019'da Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığını bıraktı.

Seren Serengil'den Flaş Şafak Mahmutyazıcıoğlu İddiası!
Seren Serengil'den Flaş Şafak Mahmutyazıcıoğlu İddiası!
Seren Serengil'den Flaş Şafak Mahmutyazıcıoğlu İddiası!
Seren Serengil'den Flaş Şafak Mahmutyazıcıoğlu İddiası!

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Seren Serengil, Fikret Orman, Ece Erken, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seren Serengil'den Flaş Şafak Mahmutyazıcıoğlu İddiası! - Son Dakika Magazin


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