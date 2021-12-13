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Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu - Son Dakika

Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu

13.12.2021 15:09
Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu

Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, cuma sabahı ameliyat olacağını açıkladı. 'Organlarım iflas etmek üzere' diyen Seren Serengil'in canlı yayındaki flaş açıklamaları dikkat çekti. İşte detaylar...

Uzun süredir dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, karaciğer ve pankreasının iflas etmek üzere olduğunu söylemişti. Hafta sonunu hastanede geçiren ve günden güne eriyen Serengil geçtiğimiz gün ölüm riskinin olduğunu da söyleyerek sevenlerini üzmüştü.

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, canlı yayında son durumunu açıkladı.

"5 SAAT SÜRECEK AMELİYATA GİRECEĞİM"

Seren Serengil, cuma günü 5 saat sürecek bir ameliyata gireceğini açıkladı.

Serengil açıklamasında "Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Cuma sabahı ameliyat oluyorum. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Vücut kaldıramayabilirmiş... Çok korkuyorum, 'ameliyat masasında kalabilirsin' dediler. Her şey kötü gidebilir. Kan organlara gitmiyor" diyerek sevenlerini üzdü.

Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu
Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu
Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu
Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu
Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu
Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu
Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu
Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu
Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu
Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu
Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seren Serengil'den üzen açıklama! Canlı yayında duyurdu - Son Dakika
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