Seren Serengil'den Hadise ve Reza Zarrab yorumu: Bu yılın en büyük rezaleti

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve Hadise'nin küslüğü sonrası ortaya atılan Reza Zarrab iddiası, 2021 yılının en çok konuşulan konuları arasındaydı. Reza Zarrab'dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlar arasında, Gündeş ile "O Ses Türkiye" yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan Hadise'nin de olduğu iddia edilmişti. Hadise ile arkadaşlığını bitiren Ebru Gündeş, çıkan söylentiler hakkında sessiz kalmıştı.

"KORKUNÇ BİR İHANET VE REZALET"

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, canlı yayında bu konuyu bir kez daha açtı. Serengil, Hadise'yi suçlayarak "Bu yılın en büyük rezaleti" dedi. Serengil açıklamasının devamında "Korkunç bir ihanet ve rezalet. Bu senenin en büyük rezaletinin başında. Skandal!" ifadelerini kullandı.