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Seren Serengil'den Hadise ve Reza Zarrab yorumu: Bu yılın en büyük rezaleti - Son Dakika

Seren Serengil'den Hadise ve Reza Zarrab yorumu: Bu yılın en büyük rezaleti

30.12.2021 21:14

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, Hadise, Ebru Gündeş ve Reza Zarrab üçgeni ile ortay atılan iddialarla ilgili bir kez daha konuştu. Yaşananları "Bu yılın en büyük rezaleti" olarak tanımlayan Serengil, "Korkunç bir ihanet ve rezalet. Bu senenin en büyük rezaletinin başında. Skandal!" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ve Hadise'nin küslüğü sonrası ortaya atılan Reza Zarrab iddiası, 2021 yılının en çok konuşulan konuları arasındaydı. Reza Zarrab'dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu iddia etmişti. O kadınlar arasında, Gündeş ile "O Ses Türkiye" yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan Hadise'nin de olduğu iddia edilmişti. Hadise ile arkadaşlığını bitiren Ebru Gündeş, çıkan söylentiler hakkında sessiz kalmıştı.

Seren Serengil'den Hadise ve Reza Zarrab açıklaması: Korkunç bir ihanet ve rezalet

"KORKUNÇ BİR İHANET VE REZALET"

Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, canlı yayında bu konuyu bir kez daha açtı. Serengil, Hadise'yi suçlayarak "Bu yılın en büyük rezaleti" dedi. Serengil açıklamasının devamında "Korkunç bir ihanet ve rezalet. Bu senenin en büyük rezaletinin başında. Skandal!" ifadelerini kullandı.

Seren Serengil'den Hadise ve Reza Zarrab açıklaması: Korkunç bir ihanet ve rezalet

NE OLMUŞTU?

Hadise'nin üzerindeki marka takımın beğenilmesi üzerine "Amerika'dan aldım" diyen Hadise'nin alışveriş faturasına ulaşan muhabirler, kesilen faturanın Reza Zarrab'a ait olduğu bilgisine ulaşmıştı. Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Bunu duyan Ebru Gündeş'in, Hadise ile arkadaşlığını bitirdiği iddia edilmişti. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab, 22 Nisan 2021'de boşanmıştı.

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Seren Serengil, Ebru Gündeş, Rıza Sarraf, Hadise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seren Serengil'den Hadise ve Reza Zarrab yorumu: Bu yılın en büyük rezaleti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seren Serengil'den Hadise ve Reza Zarrab yorumu: Bu yılın en büyük rezaleti - Son Dakika
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