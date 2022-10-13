Seren Serengil'den Hadise'ye olay sözler: Kocasıyla birlikteyken Ebru Gündeş'in evine girip kızı sevdi - Son Dakika
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Seren Serengil'den Hadise'ye olay sözler: Kocasıyla birlikteyken Ebru Gündeş'in evine girip kızı sevdi

13.10.2022 09:03
Seren Serengil'den Hadise'ye olay sözler: Kocasıyla birlikteyken Ebru Gündeş'in evine girip kızı sevdi

Seren Serengil, Ebru Gündeş'in o dönem evli olduğu Reza Zarrab ile ilişki yaşadığını öne sürdüğü Hadise hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Serengil, "Hadise, UNICEF için doğru bir isim değil. Ebru'nun evine gidip, orada kızını sevip, ardından onun babasıyla birlikte olmuşsun" ifadelerini kullandı.

Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen, "Kız çocukları dünyayı değiştirir" temalı konferansta yaptığı konuşmayla sosyal medyada gündem oldu. Hadise, konuşmasında, "Bana yapılan ataklarda güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Yoo siz konuşun yani. Hayat çok kısa, çok güzel bence" dedi.

SEREN SERENGİL'DEN HADİSE'YE OLAY SÖZLER

Hadise'nin sözlerini duyan Seren Serengil, yaptığı yorumla herkesi şaşırttı. Daha önce de defalarca kez Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab ile ilişki yaşadığını iddia eden Serengil, "Hadise, UNICEF için doğru bir isim değil. Ebru'nun evine gidip, orada kızını sevip, ardından onun babasıyla birlikte olmuşsun" ifadelerini kullandı.

"ZENGİN METRESİ"

Arto da "Annesi, 'Zengin kocaya güvenmeyin, kendi ayaklarınızın üstünde durun' demiş. O zaman zengin metresi olmak nasıl bir şey oluyor? Onu tenzih ediyorum" şeklinde konuşurken Serengil ise "Annesini dinlememiş o zaman. Ebru Gündeş'in kocası zengin bir adamdı. Ebru Gündeş, yakınlarına, 'Benim evime geldi çocuğumu sevdi' diyor" diyerek şoke etti.

Seren Serengil'den Hadise'ye olay sözler: Kocasıyla birlikteyken Ebru Gündeş'in evine girip kızı sevdi
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Seren Serengil, Ebru Gündeş, Hadise, Arto, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seren Serengil'den Hadise'ye olay sözler: Kocasıyla birlikteyken Ebru Gündeş'in evine girip kızı sevdi - Son Dakika


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