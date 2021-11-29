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Seren Serengil'in sağlık durumu siroza doğru gidiyor! "Yavaş yavaş eriyorum" dedi! - Son Dakika

Seren Serengil'in sağlık durumu siroza doğru gidiyor! "Yavaş yavaş eriyorum" dedi!

29.11.2021 13:37

Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programında sağlık durumundan bahsetti. Serengil, "Karaciğerimdeki rahatsızlıktan dolayı siroza çevirmeye başladı. Beynime ve kalbime kan pompalanamıyor" dedi.

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programı sunucularından Seren Serengil, Dumping Sendromu rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Sağlık durumu kötüye giden Serengil, bugünkü canlı yayında sağlığıyla ilgili son durumu anlattı.

"SİROZA ÇEVİRMEK ÜZERE"

Serengil açıklamasında "1.5 yıldır bende arızalar kaldı. Organlarımla alakalı sıkıntılar çıkmaya başladı. Doktor siroza çevirmek üzere olduğunu söyledi. Ameliyatı gerçekleştirmem gerekiyor yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4,5 cm boydan kaybettim. Kemik erimesi başlamış. Kan beynime ve kalbime pompalanmıyor. Korkuyorum" diyerek sevenlerini üzüntüye boğdu.

Demet Akalın'ın kendisi için dua okuttuğunu söyleyen Seren Serengil, sevenlerinden de dua istedi.

Sağlık durumu ciddileşen Seren Serengil kötü haberi canlı yayında verdi: Kalbime kan pompalanmıyor
Seren Serengil'in sağlık durumu siroza doğru gidiyor! Yavaş yavaş eriyorum dedi!

Söylemezsem Olmaz, Dumping Sendromu, Seren Serengil, Beyaz Tv, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Seren Serengil'in sağlık durumu siroza doğru gidiyor! 'Yavaş yavaş eriyorum' dedi! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Seren Serengil'in sağlık durumu siroza doğru gidiyor! "Yavaş yavaş eriyorum" dedi! - Son Dakika
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