Seren Serengil'in sağlık durumu siroza doğru gidiyor! "Yavaş yavaş eriyorum" dedi!

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programı sunucularından Seren Serengil, Dumping Sendromu rahatsızlığıyla mücadele ediyor. Sağlık durumu kötüye giden Serengil, bugünkü canlı yayında sağlığıyla ilgili son durumu anlattı.

"SİROZA ÇEVİRMEK ÜZERE"

Serengil açıklamasında "1.5 yıldır bende arızalar kaldı. Organlarımla alakalı sıkıntılar çıkmaya başladı. Doktor siroza çevirmek üzere olduğunu söyledi. Ameliyatı gerçekleştirmem gerekiyor yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4,5 cm boydan kaybettim. Kemik erimesi başlamış. Kan beynime ve kalbime pompalanmıyor. Korkuyorum" diyerek sevenlerini üzüntüye boğdu.

Demet Akalın'ın kendisi için dua okuttuğunu söyleyen Seren Serengil, sevenlerinden de dua istedi.