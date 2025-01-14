Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

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Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözlerin çevrildiği ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam ilişkisi yaşaması için 5 milyon dolar aldığı iddialarının ardından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Sarıkaya yarın saat 11.00'de ifade verecek.

14.01.2025 11:53
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ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım'a hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu. Konuyla ilgili ünlü isimlerin ifadeleri alınacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul edilip, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Barım'a yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Barım'ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddia edilmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

SERENAY SARIKAYA İFADEYE ÇAĞRILDI

Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde, oyuncu Serenay Sarıkaya da ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Ünlü oyuncu yarın saat 11.00'de ifade verecek.

REKLAM İLİŞKİSİ İDDİASI

Rekabet Kurumu'nun dizi-film sektörüne yönelik başlattığı haksız rekabet soruşturmasının bir ucu Mert Demir ve Serenay Sarıkaya çiftine uzanmış, para karşılığı reklam ilişkisi yaşadıkları iddia edilmişti. Mert Demir'in bir iş insanıyla eşcinsel ilişki yaşadığı, bu ilişkiyi gizlemek için 5 milyon dolar karşılığında Serenay Sarıkaya ile reklam ilişkisi iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya ifadeye çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tuğrul YILMAZ:
    hiçbir şey olmaz bunlara 60 0 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Sunlardan bi kurtulamadik kan emiciler 57 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    oooo oooo oooo mastika mastika 36 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Organize Sanayi Bölgesi Şahıslar 25 0 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Serenay, Hadise, Ebru gündeş bu ülkenin toplum ve aile yapısına zarar veriyorlar, ekranlara bile çıkmamalı bunlar 19 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    niye çağırıyorsunuzki. belediye başkanlarına safak operasyonu yapıyorsunuz 13 0 Yanıtla
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