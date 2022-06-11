Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın Sıra Dışı Defilesi Alkış Aldı

Türkiye'nin en önemli modacı ve modelleriyle çalışarak yıllardır sektöre farklı bir bakış açısı kazandıran Duman kardeşler, Fişekhane'nin ambiansını ünlü modeller Tülin Şahin, Şevval Şahin, Günay Musayeva'yla birlikte 30 farklı mankenin yürüdüğü bir defileyle birleştirdi ve akılda kalıcı bir gösteriye imza attı.

İki aylık hazırlık sürecinin ardından ortaya çıkan defile için konuşan Gökhan Duman, "Ortaya çok başarılı bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Yaz sonunda birçok farklı organizasyon planlıyoruz. Seyircili ve canlı defileler yapıyor olmanın keyfi bir başka. Bu yaz bu açıdan çok renkli geçecek" dedi.