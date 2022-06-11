Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın Sıra Dışı Defilesi Alkış Aldı - Son Dakika
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Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın Sıra Dışı Defilesi Alkış Aldı

11.06.2022 22:12
Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın Sıra Dışı Defilesi Alkış Aldı

Yaptıkları defileler ve organizasyonlarla adlarından sıkça söz ettiren ünlü koreograflar Serkan Duman ve Gökhan Duman, İstanbul Fişekhane'de düzenledikleri defileyle yine takdir topladı.

Türkiye'nin en önemli modacı ve modelleriyle çalışarak yıllardır sektöre farklı bir bakış açısı kazandıran Duman kardeşler, Fişekhane'nin ambiansını ünlü modeller Tülin Şahin, Şevval Şahin, Günay Musayeva'yla birlikte 30 farklı mankenin yürüdüğü bir defileyle birleştirdi ve akılda kalıcı bir gösteriye imza attı.

İki aylık hazırlık sürecinin ardından ortaya çıkan defile için konuşan Gökhan Duman, "Ortaya çok başarılı bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Yaz sonunda birçok farklı organizasyon planlıyoruz. Seyircili ve canlı defileler yapıyor olmanın keyfi bir başka. Bu yaz bu açıdan çok renkli geçecek" dedi.

Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın Sıra Dışı Defilesi Alkış Aldı
Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın Sıra Dışı Defilesi Alkış Aldı

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Kaynak: Snob Magazin

Günay Musayeva, Şevval Şahin, Tülin Şahin, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın Sıra Dışı Defilesi Alkış Aldı - Son Dakika

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