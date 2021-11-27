Serkan Kaya babasını kaybetti!

Arabesk pop tarzında şarkıları ile müzik piyasasında ünlenen şarkıcı Serkan Kaya'nın babası Şakir Kaya vefat etti.
Şarkıcının yapımcısı Polat Yağcı, haberi Instagram'dan duyurdu. Yağcı, "Sanatçımız Serkan Kaya'nın babası Şakir Kaya vefat etmiştir. Şakir Kaya, yarın Sivas Ayyıldız Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Sivas Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedilecektir" diye yazdı.
Kaynak: Snob Magazin
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