Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu - Son Dakika
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Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Serra Pirinç\'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Paris'teki seyahati sırasında göğüslerine alçı uygulanmış bir fotoğraf paylaşan oyuncu Serra Pirinç, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Estetik yönüyle dikkat çeken kareye birçok yorum yapılırken, uygulamanın sanatsal projelerde kullanılan bir yöntem olduğu biliniyor.

17.05.2025 09:04
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2024 yılında başrolünü üstlendiği "Yalan" dizisiyle geniş kitlelere ulaşan genç oyuncu Serra Pirinç, son dönemde yer aldığı konuk oyunculuk projeleri ve aktif sosyal medya kullanımıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle öne çıkan Pirinç, bu kez Paris seyahatinde yaptığı sıra dışı bir paylaşım ile gündeme geldi.

Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Serra Pirinç, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, göğüslerinin alçıyla kaplandığı bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Fransa'nın başkenti Paris'te çekildiği anlaşılan bu kare, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Sanatla ilgilenen kesimden beğeni toplayan paylaşım, bazı kullanıcılar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

SANATSAL BİR UYGULAMA

Merak uyandıran paylaşımda görülen alçı kaplama işleminin, heykel ve vücut kalıbı çıkarma gibi sanatsal projelerde kullanılan bir yöntem olduğu biliniyor. Özellikle modern sanat ve beden formuna odaklanan çalışmalarda sıkça kullanılan bu teknik, vücudun belirli bir kısmının detaylı modellemesini elde etmek amacıyla uygulanıyor.

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Son Dakika Magazin Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Furkan Duman:
    Sanatınızı skm. 36 5 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    En son ben de çıkarıcan malı, sanatsal işler yapıcam, yetmeyecek yollarda sergileyeceğim, sonuçta özgür ülkeyiz değil mi? He yolda görünce de bakmasınlar arkadaş? Ne ayıbı? Ne ahlakı? 32 5 Yanıtla
  • Mehmet12341234:
    Ne kadar çok önemli haber şaşırmışız vallahi ne haber yapacağınızı 14 5 Yanıtla
  • 248612:
    Hor kullanmışlar 16 3 Yanıtla
  • astronot marslı:
    3 saat kesıntısiz calişirım buna 6 2 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Sebatay donmelerinin torunlari 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu - Son Dakika
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