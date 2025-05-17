Serra Pirinç\'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

2024 yılında başrolünü üstlendiği "Yalan" dizisiyle geniş kitlelere ulaşan genç oyuncu Serra Pirinç, son dönemde yer aldığı konuk oyunculuk projeleri ve aktif sosyal medya kullanımıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle öne çıkan Pirinç, bu kez Paris seyahatinde yaptığı sıra dışı bir paylaşım ile gündeme geldi.

Serra Pirinç, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, göğüslerinin alçıyla kaplandığı bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Fransa'nın başkenti Paris'te çekildiği anlaşılan bu kare, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Sanatla ilgilenen kesimden beğeni toplayan paylaşım, bazı kullanıcılar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

SANATSAL BİR UYGULAMA

Merak uyandıran paylaşımda görülen alçı kaplama işleminin, heykel ve vücut kalıbı çıkarma gibi sanatsal projelerde kullanılan bir yöntem olduğu biliniyor. Özellikle modern sanat ve beden formuna odaklanan çalışmalarda sıkça kullanılan bu teknik, vücudun belirli bir kısmının detaylı modellemesini elde etmek amacıyla uygulanıyor.