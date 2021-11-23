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Seti habersiz terk etmişti! Yasak Elma'da 'Nesrin Cavadzade' sonrası yeni önlemler! - Son Dakika

Seti habersiz terk etmişti! Yasak Elma'da 'Nesrin Cavadzade' sonrası yeni önlemler!

23.11.2021 08:58
Seti habersiz terk etmişti! Yasak Elma'da 'Nesrin Cavadzade' sonrası yeni önlemler!

Geçtiğimiz sezon FOX'un reyting rekortmeni fenomen dizisi Yasak Elma'ya veda eden Nesrin Cavadzade'nin sezon sonunda seti terk edip geri dönmemesi üzerine yapım şirketi oyuncu sözleşmelerine cezai şart içeren yeni madde ekledi.

Yasak Elma dizisi 5. sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor.

Reytingleriyle kanalın yüzünü güldüren Medyapım imzalı dizinin reytingleri böyle giderse şimdiden 6. sezonunun da çekileceği belirtiliyor.

Başarılı oyunculukları, rejisi ve esprili hikaye ve replikleriyle seyirciyi her pazartesi ekran başına toplayan diziye geçen sezon veda eden Nesrin Cavadzade'nin ardından sözleşmeye özel madde eklendiği ortaya çıktı.

Cavadzade yaşanan gerginlik sonrası işini bitirmeden seti terk etmiş, ardından da doktor raporu alıp telefonlarını açmamıştı.

Yapımcının telefonunu da açmayan oyuncuya stoksuz çekilen dizinin bölümünün tamamlanmasını riske ettiği için yapılan hikaye değişikliğiyle cenaze sahnesi yazılmıştı.

Yaşanan bu olay sonrası oyuncu sözleşmelerine ayrı bir madde daha eklendi.

Tv100'ün haberine göre; oyuncu set programı doğrultusunda tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış doktor raporuyla kanıtlanabilir hastalık, ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun vefatı ve adli makamlardan icabet etmesi zorunlu çağrı ve davetler dışında bir sebeple o günkü rolü bitmeden seti terk etmesi halinde bu durum, yönetmen, yardımcı yönetmen, prodüksiyon amiri ve uygulayıcı yapımcı tarafından tutanak altına alınacak.

Bu halde oyuncu, seti terk ettiği gün başına 10 bölüm ücreti kadar cezai şartı yapımcıya ödemekle sorumlu...

Ayrıca oyuncu işine zarar verecek tüm sözleşme yükümlülükleri ihlallerinde de toplam 750 bin TL cezai şartı ödemek zorunda...

Öte yandan bu sezon Nesrin Cavadzade'nin eski dizisi Yasak Elma'nın rakip projelerinden Üç Kuruş'ta Bahar rolüyle seyirci karşısına çıkması da ilginç bir tesadüf olarak dikkatleri çekiyor.

Seti habersiz terk etmişti! Yasak Elma'da 'Nesrin Cavadzade' sonrası yeni önlemler!

Yasak Elma, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seti habersiz terk etmişti! Yasak Elma'da 'Nesrin Cavadzade' sonrası yeni önlemler! - Son Dakika Magazin


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