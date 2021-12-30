Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler'le hastaneden çıkan ünlü şarkıcı Hadise, hayranlarını telaşlandırdı.
Hastane çıkışı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Hadise, "Yeni yıl konseri öncesi kimseyi riske atmamak adına PCR testi yaptırdım. Test sonucum negatif çıktı. Korkulacak bir durum yok" ifadelerini kullandı.
Öte yandan hastanedeyken basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenen çift, hastane güvenliğini ayağa kaldırdı. Güvenlik görevlileri, basın mensuplarına "Abi rica ediyorum çekmeyin! Yoksa işimizden olacağız. Şikayet edeceklermiş, burada çekmeyin." demesi üzerine uzaklaşan basın mensupları, Ulus'ta çiftin aracını bekledi.
Basın mensuplarını fark eden çiftin şoförü, kuralları hiçe sayarak kırmızı ışıkta geçti. Kuralları hiçe sayan çift, Levent'te çevirmeye takıldı. Çevirmeden de hızla geçmeye çalışan özel şoför, sonrasında durmak zorunda kaldı.
Aracın durması ile karşısında basın mensuplarını gören çiftin, panik halleri objektife böyle yansıdı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Sevgilisi Mehmet Dinçerler'le hastaneden çıkan Hadise, kısa süre sonra sebebini açıkladı - Son Dakika Magazin