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Sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şarkıcı Ferhat Güzel, polise sığındı - Son Dakika

Sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şarkıcı Ferhat Güzel, polise sığındı

13.12.2021 09:56
Sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şarkıcı Ferhat Güzel, polise sığındı

Şarkıcı Ferhat Güzel, eğlenmek için gittiği mekanda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Eve taşınan tartışma sonrası sevgilisinin "Senin karnını deşeceğim" diyerek kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden şarkıcı, karakola sığındı.

Şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren Ferhat Güzel, bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. İddiaya göre şarkıcı, 27 Ağustos'ta Taksim'de gittiği bir eğlence mekanında para ilişkisi nedeniyle sevgilisiyle tartıştı. İkilinin evde de devam eden tartışması, karakolda son buldu.

ŞARKICIYA BIÇAKLA SALDIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Taksim'deki bir mekanda eğlenen iki sevgili, bir süre sonra aralarındaki para ilişkisi nedeniyle şikayetçi oldukları bir dava nedeniyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra mekandan ayrılan ikili, Güzel'in Şişli'deki evinde de tartışmaya devam etti. İddiaya göre; kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada Nur Aksoy, mutfaktan aldığı bıçakla Güzel'e saldırdı.

"SENİN KARNINI DEŞECEĞİM"

"Senin karnını deşeceğim" sözleriyle bıçağı savuran Aksoy, sevgilisinin eline geçirdiği telefonu duvara fırlattı. Kafasına aldığı darbe sonrası sevgilisini evden çıkartmaya çalışan Güzel, başarılı olamayınca evden kaçtı. Yolda gördüğü polislere sığınan şarkıcı ve sevgilisi olay sonrası karakolu götürüldü.

'Karnını deşeceğim' diyen sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şarkıcı Ferhat Güzel, polise sığındı

NUR AKSOY: FERHAT BANA TEKME VE YUMRUKLA SALDIRDI

Ferhat Güzel'e bıçakla saldırdığı ileri sürülen Nur Aksoy ise iddiaların aksine şarkıcının kendisini darp ettiğini ve zorla eve götürdüğünü söyledi. Evde de darp edildiğini söyleyen Aksoy, şarkıcının kendisine tekme ve yumruk attığını ileri sürdü. Şarkıcı Ferhat Güzel ise sevgilisine kendisine bıçakla saldırdığını söyledi.

Sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şarkıcı Ferhat Güzel, polise sığındı

Taksim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şarkıcı Ferhat Güzel, polise sığındı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şarkıcı Ferhat Güzel, polise sığındı - Son Dakika
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