Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi - Son Dakika
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Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi

23.04.2022 15:34
Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi

Oyuncu Rıza Kocaoğlu, Umut Kurt'un doğum günü partisine yeni sevgilisi Selin Işık'la beraber katıldı. Kocaoğlu, yeni sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi. İşte o fotoğraf...

Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık aşkı tam gaz devam ediyor. Kocaoğlu, Umut Kurt'un doğum günü partisine yeni sevgilisi Selin Işık'la beraber katıldı

DUDAK DUDAĞA GÖRÜNTÜLENDİLER

Tv100'ün haberine göre Kocaoğlu, ikili mekanda dudak dudağa görüntülendi.

Mekandan çıkmaya hazırlanan Rıza Kocaoğlu ile Selin Işık gider ayak bir kez romantik anlar yaşadı. Kocaoğlu ile Işık dışarı el ele çıktı.

RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

Rıza Kocaoğlu (d. 19 Mart 1979, İzmir), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Kars-Erivanlı ve Selanik kökenli bir aileye doğdu. Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur. Aynı zamanda kendisi de fanatik Göztepelidir.[2] Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

2016 yılında İçerde dizisinde Davut adlı karakterle başroldeydi. 2017 tarihinden bu yana Çukur dizisinde "Aliço" başrol karakterini canlandırmaktır. 2019 yılında Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde Arıza Rıza rolüyle sinemada yer aldı. 2020 yılında 6 bölüm olarak yayınlanan ya İstiklal ya Ölüm tarih dizisinde Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul Telgraf müdürlüğü yapan İhsan Pere'yi canlandırmı?tır.

SELİN IŞIK KİMDİR?

Oyuncu, sporcu, voleybolcu. 26 Kasım 1987, İzmir doğumlu. 1,69 boyunda, 53 kg'dır. Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu. 2014 yılında rol aldığı Çılgın Dershane Üniversitede sinema filmi ile ün kazanan Selin Işık, daha sonra Esaretim Sensin, Siyah İnci, Tam Kafadan dizilerinde oynadı. 2018'den itibaren rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özlem Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi
Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi
Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi

YORUMLAR
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Rıza Kocaoğlu, Selin Işık, Umut Kurt, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sevgilisiyle Dudak Dudağa Görüntülendi - Son Dakika


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