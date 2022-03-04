Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak? - Son Dakika
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Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak?

04.03.2022 14:49

Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı Aziz'in yeni bölüm fragmanında Efnan gelinliğini denediği anlarda gözyaşlarını tutamıyor. Aziz, Mustafa Kemal Paşa'nın meclis kurulması halinde kendisinin milletvekili adayı olmasını uygun gördüğünü öğreniyor.

Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, ve Fırat Tanış'ın başrollerde oynadığı Aziz dizisi, 16. yeni bölümüyle 4 Mart Cuma akşamı seyirci karşısına çıkacak. Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği sevilen dizisi Aziz'in yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Aziz yeni bölümde Pierre, Efnan'ın Andre'nin öldüğü gece orada olduğunu ve birini koruduğunu açıkça söylerken, Efnan büyük bir korku yaşıyor. Adem ile Dilruba arasında artan gerilim ise dikkat çekiyor. Pierre'den Aziz'i korumak isteyen Efnan'ın "Fedakarlık sırası bende..." sözleri üzerine vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz, Pierre'i yok etmek için son sürat hareket ederken Fransızlar şehirde baskılarını artırırlar. Bu baskılara boyun eğmeyen Aziz oldukça tehlikeli bir oyunun içine girer.

Adem, Dilruba ve Aziz'in geçmişini sindirmekte zorlanırken şehre bir yabancı gelir. Bu yabancıyla yolu kesişen Adem'de değişim rüzgarları esmeye başlar. Bu sırada Andre cinayeti, Efnan'ı giderek köşeye sıkıştırır. Aziz'in kendisini kurtarmak için yapacaklarından korkan Efnan, zor da olsa bir karar vermiştir. Efnan artık Aziz'i, kendi kaderinin tutsaklığından azat edecektir.

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Son Dakika Magazin Sevilen dizi Aziz bu akşam ekranlarda! Aziz milletvekili mi olacak? - Son Dakika


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