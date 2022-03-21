Sevilen dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda! Yıldız, Handan'ın gelmesiyle yeni bir düşman kazanır! - Son Dakika

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazanmıştır. Ender ve Handan'ın Doğan ile Yıldız'ı ayırma çalışmaları tüm hızla ilerlerken hiç beklenmeyen biri Yıldız'ın yardımına koşacaktır.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru'nun annesi Handan gelir gelmez Kumru'nun başına gelenlerden Yıldız'ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır. Handan Yıldız'ı alt etmenin yolunun Ender'den geçtiğini öğrenir…