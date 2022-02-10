Üye Girişi
Seyhan Soylu, canlı yayında Seren Serengil'i topa tuttu: Aynı evde yaşadığın adama nikah yapar öyle oturursun - Son Dakika

Seyhan Soylu, canlı yayında Seren Serengil'i topa tuttu: Aynı evde yaşadığın adama nikah yapar öyle oturursun

10.02.2022 10:23
Seyhan Soylu, canlı yayında Seren Serengil'i topa tuttu: Aynı evde yaşadığın adama nikah yapar öyle oturursun

Seyhan Soylu ekranda kendisine "Ahlaksız" dendiği sırada müdahale etmeyen eski dostu Seren Serengil'e ateş püskürdü. Elindeki gelinliği Seren Serengil'e hediye ettiğini söyleyen Sisi "Zinanın suç olduğunu hukuktan isterken; kendi ilişkilerini gözden geçirmen anlamında sana hediyem olsun" dedi.

Son dönemde Ece Erken'e söylemediğini bırakmayan Seyhan Soylu Erken'i koruyan eski dostu Seren Serengil'i topa tuttu. Sisi ekranda kendisine "Ahlaksız" dendiği esnada müdahale etmeyen Seren Serengil'e gelinlik hediye etti.

"AYNI EVDE YAŞADIĞIN ADAMA NİKAH YAPAR ÖYLE OTURURUZ"

"Çakallar leş yer insanlara iftira atar. Millete ahlak dersi verir ama kendileri zina yapar. Sonra da zina yasasını isterler. Kendiniz nikahsız ilişkiler yaşayacaksınız sonra da masum olup milleti konuşturacaksınız" diyen Seyhan Soylu Seren Serengil'i hedef aldı. "Bana ahlaksız diyor kadın o da evet haklısınız diyerek tasdikliyor. Kendi arkadaşınız olunca torpil yapıyorsunuz" Sisi konuşmasının devamında ise Seren Serengil'e "Serenciğim geçen gün adliyeye gelinlikle gitmiştim kandırıldığım için. Sen kandırılmadın. Çocuğu kaptın. Bu gelinliği sana hediye ediyorum Serenciğim. Zinanın suç olduğunu hukuktan isterken kendi ilişkilerini gözden geçirmen için bunu hediye ediyorum. Kötü bir şey demiyorum. Zina yasaklanmalı diyorsun ya nikah şahidin olurum canım. Zinadan muzdaripsen önce aynı evde yaşadığın adama nikah yapar öyle otururuz. Biz ahlaksızlığa son vermek için buradayız. Ahlaksızlığı cilalamak üzerine su dökmek için burada değiliz." sözleriyle sitem etti.

YORUMLAR
500

Seren Serengil, Seyhan Soylu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seyhan Soylu, canlı yayında Seren Serengil'i topa tuttu: Aynı evde yaşadığın adama nikah yapar öyle oturursun - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
10:05 Marmaris Belediye Başkanı: Dış ülkelerden talep oldukça yoğun, erken rezervasyon yapın
10:03 Son dakika: TÜİKe göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye ulaştı
09:52 Soba faciası: Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin yaşam savaşı veriyor!
09:30 Bilim dünyasında bir ilk: Bu örümcek dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşıyor!
09:48 Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı!
09:38 Ambulans son anda uçuruma yuvarlanmaktan kurtuldu!
09:18 Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği aralarına alarak parçaladı! O anlar kamerada
09:34 HDP'den istifa edip MHP'ye geçmişti! Parti'den açıklama geldi: Kovduk!
09:32 AK Partili Çamlı'dan elektrik zamları yorumu: Tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür!
09:27 Hırsızlığın böylesi! MHP'li Saffet Sancaklı tabut taşırken, cenazede soyuldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 10:29:42. #1.12#
SON DAKİKA: Seyhan Soylu, canlı yayında Seren Serengil'i topa tuttu: Aynı evde yaşadığın adama nikah yapar öyle oturursun - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement