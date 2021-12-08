Seyit Ares yeni koleksiyonu tanıttı

Çalışmalarını yıllardır uluslararası bir platformda sürdüren Türk kökenli Alman tasarımcı Seyit Ares yeni koleksiyonunu tanıtmak için İstanbul 'u seçti. Ares'in 'Aphrodite's Secret Love' (Afrodit'in Gizli Aşkı) adlı koleksiyonu dün akşam Beyoğlu 'ndaki Cavalli Pera'da görücüye çıktı. Birçok ünlü ismin izlediği defilede Seyit Ares'in tasarımları olay yarattı. Konuklar defilenin sonunda modacıyı ayakta alkışladı.

Yunan mitolojisindeki aşk tanrısı Afrodit'ten esinlenen koleksiyon kadını ve kadın vücudunu yücelten kesimleri, ışıltılı renkleri ve aşk duygusunu uyandıran detaylarıyla büyük beğeni topladı.

Yerli ve yabancı mankenlerin birlikte sunduğu koleksiyonun yıldızı ise Seyit Ares'in "İlham perim" dediği ve her defilesinde yer verdiği baş manken Marys Bagira oldu. Ares koleksiyonunu "Dikkat çekici, özgüveni yüksek, seksi, elegant, iddialı ve tarz" olarak tarif etti.

Ebru Keskin

Zeynep Tuğçe Bayat

Misafirler defilenin ardından yine aynı mekanda düzenlenen afterparty'de geceyarısına kadar eğlendi.

SEYİT ARES

Türk kökenli Almanya doğumlu Seyit Ares moda sevgisini 12 yaşındayken moda ikonu Karl Lagerfeld 'i televizyonda ilk gördüğünde keşfetti. Lise yıllarında kuaför ve makyözlük eğitimi aldıktan sonra Düsseldorf'taki Moda Tasarım Enstitüsü'nde moda tasarımı okudu. Eğitim hayatı sırasında Marina Hoermannseder'in Berlin 'deki atölyesinde staj yaparken tecrübe kazandı. Kısa bir süre sonra tasarım asistanı olarak çalışmaya başladı.

Seyit Ares mezuniyetinin ardından Berlin'e taşındı ve ilk moda çalışmalarını orada tamamladı. 2019 yazında mezuniyetini Paris 'te başarılı bir gösteri izledi. Bu kadar kısa bir süre içinde, dergi yayınları, sergiler ve Milano Moda Haftası gibi uluslararası gösterilerin yanı sıra Milano, Vancouver, Varşova ve Vietnam Moda Haftası ile dünya çapında dikkat çekmeyi başardı.