Şeyma Subaşı Hakkında Şok İddia! İfşa Oldu - Son Dakika
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Şeyma Subaşı Hakkında Şok İddia! İfşa Oldu

20.04.2022 11:32
Şeyma Subaşı Hakkında Şok İddia! İfşa Oldu

Acun Ilıcalı'dan sonra aşk yaşadığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den de ayrılan Şeyma Subaşı, para kazanmak için alternatif bir yol buldu. Subaşı'nın, eski sevgililerinin aldığı pahalı hediyeleri satıp yerine replika ürünler aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşanırken aldığı yüklü nafakayla gündem olan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başlayınca 125 bin TL'lik nafakayı almayı bırakmıştı.

Hatta Ilıcalı da bu durumu "Şeyma maddi durumu yerinde olduğu ilk gün, hakkı olmasına rağmen nafaka almayı bıraktı. Yani ilişkisi başladı ve bana 'Şu an paraya ihtiyacım yok' dedi" diyerek doğrulamıştı.

Takvim'de yer alan habere göre, Mısırlı sevgilisinden de ayrılan Şeyma, para kazanmanın yolunu buldu.

'ÇANTA, SAAT VE KIYAFETLERİNİ SATIYOR' İDDİASI!

Genç kadın, Acun Ilıcalı ve Mohammed Alsaloussi'nin kendisine hediyesi olan pahalı çanta, saat ve kıyafetleri tek tek satmaya başladı.

İkinci el lüks ürünler alan mağaza ile internet sitelerine onlarca kıyafet ile aksesuar sattığı konuşulan Şeyma Subaşı, yerine ise replika ürünler satın alıyor.

Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma'ya hediyelerinden biri de Hermes'in fiyatı 1 milyon TL'yi bulan bu çantasıydı. İddiaya göre Şeyma'nın sattığı ürünlerden biri de işte bu Hermes Birkin.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı kaç yaşında, nereli; Şeyma Subaşı 1990 yılında Samsun'da doğmuştur. Subaşı 31 yaşındadır.

2008 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışması ile magazin dünyasınında dikkatini çekmeyi başaran Şeyma Subaşı yarışmanın ardından birçok ünlü tasarımcının moda defilelerinde yer almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı eğitimi almıştır. 'Var mısın Yok musun' isimli yarışmaya katılmış yarışmada 60 bin TL ödülün sahibi olmuştur. Ayrıca Yok Böyle Dans isimli yarışma programının kostüm tasarımcısı olarak da çalışmıştır. Yarışmalara katıldığı dönemde Acun Ilıcalı ile tanışmıştır. Uzun süreli birlikteliğin ardından 2017 yılında Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ile evlenmiş ancak evliliği 2018 yılında son bulmuştur. Şeyma Subaşı'nın bu evlilikten Melisa isminde bir kızı vardır.

ŞEYMA SUBAŞI ÖZEL HAYATI

Şeyma Subaşı kiminle sevgili; Şeyma Subaşı, 2017-2018 yılları arasında Acun Ilıcalı ile evli kaldı. 2018 yılında İtalyan DJ Guido Senia ile ilişki yaşamaya başladı. Ağustos 2020'de ilişkisini bitirdi. 2021 yılında Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile ilişki yaşamaya başladı. Şeyma Subaşı'nın bu ilişkisi de mutsuz sonla bitti.

Şeyma Subaşı Hakkında Şok İddia! İfşa Oldu
Şeyma Subaşı Hakkında Şok İddia! İfşa Oldu
Şeyma Subaşı Hakkında Şok İddia! İfşa Oldu
Şeyma Subaşı Hakkında Şok İddia! İfşa Oldu
Şeyma Subaşı Hakkında Şok İddia! İfşa Oldu

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı Hakkında Şok İddia! İfşa Oldu - Son Dakika


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