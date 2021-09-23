Şarkıcı ve aranjör Sezer Uzunoğlu, geçtiğimiz hafta sonu Gürcistan
'in turistik kenti Batum
' da sahne aldı. Birbirinden güzel parçalarla izleyicilere eğlenceli anlar yaşatan Sezer, yeni cikacak şarkısının müjdesini de sahneden verdi. Hande Yener
gibi bir çok başarılı şarkıcının şarkılarına imza atmış Altan Çetin'den şarkı aldığını belirten Sezer, " Şarkıyı alana kadar göbeğim çatladı. Polat Yağcı
' da şarkıyı kendi şirket bünyesine almak istemiş. Ben önce davrandım, ajan gibi çalıştım ve sonunda Altan beyi ikna ettim" şeklinde konuştu.