Pala'nın en önemli adamıydı! Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner öldü - Son Dakika
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Pala'nın en önemli adamıydı! Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner öldü

26.01.2023 14:15

Kurtlar Vadisi dizisinde Bedir rolüyle hafızalara kazınan Levent Güner, geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata veda etti. Güner dizide Pala karakterinin sağ kolunu canlandırıyordu.

Yayınlandığı dönem televizyon tarihine damga vuran günümüzde bile tekrar bölümleri izlenmeye devan eden Kurtlar Vadisi dizisinin başarılı oyuncularından Levent Güner, yaşamını yitirdi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi'nde Pala'nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınan Güner, geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan Levent Güner, Kurtlar Vadisi dizisinde 2 sezon rol almıştı.

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti

ROLÜYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dizide Pala ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve Hüsrev Ağa'nın yanına yerleşmişti. Pala'nın emriyle bizzat Aslan Akbey'i üç el ateş ederek öldürmüştü.

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Kurtlar Vadisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Pala'nın en önemli adamıydı! Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner öldü - Son Dakika


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