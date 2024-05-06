Shakira, oyuncu Lucien Laviscount ile yeni bir aşka yelken açtı

Magazin

Shakira, yeni albümü 'Las Mujeres ya No Lloran' (Kadınlar Artık Ağlamıyor) için çektiği klipte birlikte rol aldığı oyuncu Lucien Laviscount ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

47 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Nisan ayının başından bu yana 31 yaşındaki İngiliz oyuncuyla birlikte.

2011 yılından Haziran 2022'ye kadar birliktelik yaşadığı ve iki çocuğunun babası Gerard Pique'den olaylı bir şekilde ayrılan Shakira, yakın zamanda verdiği bir röportajda, kalıcı aşkı bulma umuduyla 'fedakarlık' yapmaktan bahsetmişti.

'Emily in Paris' dizisi oyuncusu Lucien Laviscount, US Weekly'de yayımlanan söyleşisinde, 'Punteria' şarkısının klibinde göründükten sonra ilk kez mart ayında aşk dedikoduları çıkan şarkıcı hakkında konuştu.

"Shakira, gezegeni şereflendiren en inanılmaz sanatçılardan biri" diyen Lucien Laviscount, "Zanaatına, hayranlarına ve hayata olan sevgisine olan bağlılığı gerçekten ilham verici. O şimdiye kadar tanıştığım en güzel ve çalışkan insanlardan biri" ifadesini kullandı.

Klibin yayınlanmasından kısa bir süre sonra ikili New York'ta birlikte akşam yemeği yerken görülmüştü.

Nisan ayında çiftin birlikteliğini doğrulayan bir kaynak; "Aralarında bir kimya var" derken, bir başka kaynak ise "Shakira, Lucien Laviscount'ın bu kadar çekici ve komik olmasına şaşırdı" ifadesini kullanmıştı.