Güldür Güldür'ün son bölümüne 'Muhalefet' skeci damga vurdu! Salon gülme krizine girdi

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen komedi programı Güldür Güldür, politikanın gündemini yakından takip ediyor. Daha önce yaptıkları altılı masa taklidi büyük övgü alan Güldür Güldür ekibi şimdi de "Konforlu Muhalefet" skeciyle sosyal medyada gündem oldu.

MUHALEFET LİDERİ CANLANDIRILDI

Güldür Güldür ekibi, gündem yaratan skeçte anket sonuçlarına göre seçimi kazanmak üzere olan bir muhalefet partisinin yaşadığı şaşkınlık ve üzüntüsünü canlandırıyor. Muhalefet yapmaya alıştığını belirten parti lideri ve ekibi seçimi kaybetmek için bir çıkış yolu ararken, yaşanan diyaloglar salonu gülme krizine soktu.