Güldür Güldür'ün son bölümüne "Muhalefet" skeci damga vurdu! Salon gülme krizine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Güldür Güldür'ün son bölümüne "Muhalefet" skeci damga vurdu! Salon gülme krizine girdi

27.11.2022 13:07
Güldür Güldür'ün son bölümüne "Muhalefet" skeci damga vurdu! Salon gülme krizine girdi

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un son bölümüne "Konforlu Muhalefet" skeci damga vurdu. Programı izlemeye gidenler, skeç sırasında kahkahaya boğuldu.

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen komedi programı Güldür Güldür, politikanın gündemini yakından takip ediyor. Daha önce yaptıkları altılı masa taklidi büyük övgü alan Güldür Güldür ekibi şimdi de "Konforlu Muhalefet" skeciyle sosyal medyada gündem oldu.

MUHALEFET LİDERİ CANLANDIRILDI

Güldür Güldür ekibi, gündem yaratan skeçte anket sonuçlarına göre seçimi kazanmak üzere olan bir muhalefet partisinin yaşadığı şaşkınlık ve üzüntüsünü canlandırıyor. Muhalefet yapmaya alıştığını belirten parti lideri ve ekibi seçimi kaybetmek için bir çıkış yolu ararken, yaşanan diyaloglar salonu gülme krizine soktu.

Güldür Güldür'ün son bölümüne 'Muhalefet' skeci damga vurdu! Salon gülme krizine girdi
Güldür Güldür'ün son bölümüne 'Muhalefet' skeci damga vurdu! Salon gülme krizine girdi
YORUMLAR
500

Güldür Güldür Show, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güldür Güldür'ün son bölümüne 'Muhalefet' skeci damga vurdu! Salon gülme krizine girdi - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Sahte doktorun ifadesinden akılalmaz detaylar! Hastaneye nasıl sızdığı ortaya çıktı
13:40 Masada birbirinden önemli konular var! Kabine yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak
13:17 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Motorine indirim geliyor
12:43 Türkiye'den Gürcistan'a iPhone turizmi! 15 bin liraya kadar kar edilebiliyor
12:30 Kuaför ve güzellik uzmanlığı dahil 16 mesleğe belge şartı! Yeni yıldan itibaren çalışamayacaklar
12:20 Kazmasını taşa vuran Türk defineci eski uygarlıklar tarafından saklanan altınları buldu
11:45 Düğün salonunda şaşırtan görüntü! Gelin ve damada takı yerine balık taktı
11:00 Lüks araçta akılalmaz uyuşturucu düzeneği! Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü
10:59 İstanbul'da demir sopalı vale dehşeti! 5 arkadaşı öldüresiye dövdüler
09:02 Ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin okula giden çocuğa saldırdığı anlar kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2022 14:31:32. #1.11#
SON DAKİKA: Güldür Güldür'ün son bölümüne "Muhalefet" skeci damga vurdu! Salon gülme krizine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement