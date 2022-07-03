Sibel Can'dan Sevenlerini Üzen Açıklama - Son Dakika
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Sibel Can'dan Sevenlerini Üzen Açıklama

03.07.2022 15:21
Sibel Can'dan Sevenlerini Üzen Açıklama

Ünlü sanatçı Sibel Can, bugünkü Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserini sağlık sorunları nedeniyle iptal etti.

Ünlü sanatçı Sibel Can, bugün Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda vereceği konseri sağlık sorunları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığını açıkladı.

Sibel Can konseri ipatl ettiğini sosyal medyada yaptığı açıklama ile duyurdu.

İşte Can'ın yaptığı açıklama:

"Saygıdeğer Dinleyicilerim, Yaşadığım sağlık problemi sebebiyle, bugünkü Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştireceğimiz konserimi çok üzülerek ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldığımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. En kısa zamanda tüm heyecanımla sizlerle buluşmayı bekliyorum. Sizleri çok seviyorum."

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Kaynak: Snob Magazin

Cemil Topuzlu, Sibel Can, Magazin, Son Dakika

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