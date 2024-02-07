Sihirli Annem'in Tuğçe'si yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Sihirli Annem'in Tuğçe'si yaşadıklarını anlattı

Sihirli Annem\'in Tuğçe\'si yaşadıklarını anlattı

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle tanınan Damla Ersubaşı, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Mustafa Can Keser tarafından hamileyken aldatılan ve şiddet gören Ersubaşı, başından geçenleri anlattı.

07.02.2024 12:13
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Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe rolüyle tanınan Damla Ersubaşı, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu.Olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Mustafa Can Keser tarafından hamileyken aldatılan ve şiddet gören Ersubaşı, başından geçenleri anlattı.
"EVLENDİĞİMDE 3 AYLIK HAMİLEYDİM"

Hamile kaldığı için apar topar evlendiğinden bahseden Damla Ersubaşı, "Eski eşimle arkadaş vasıtasıyla tanıştık. Ben ilk gördüğümde çok beğenmiştim. 1,5 yıl flört ettik sonra ben hamile kalınca evlendik.

Evlendiğimizde ben 3 aylık hamileydim. Hamile kalmasaydım da evlenirdim. Ailem hamile kaldığını sonradan öğrendi ve babam bir süre benimle konuşmadı. Annem hamile olduğumu öğrendiğimde yüzüme tükürmüştü. Erken yaşta evlendiğim için pişmanım" dedi.

Hem aldatıldı hem dövüldü! Sihirli Annem'in Tuğçe'si yaşadıklarını anlattı

"9 AYLIK HAMİLEYKEN ALDATILDIM"

Keser tarafından aldatıldığını ve şiddet gördüğünü söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Eski eşim öfkesini yenemiyordu, sorunlarımızı aşamıyorduk. Konuşup düzeltemediğimiz şeyler oldu.

Beni aldattı ve yakaladım. İhaneti kendisi de kabul etmişti. Kendi gece kulübünde yaptığı için görüntüler vardı. 9 aylık hamileyken aldatıldığımı öğrendiğimde yıkılmıştım. Doğuma girerken hep ne yapacağımı düşündüm. Eski eşimden ilk kızım doğduktan sonra şiddet de gördüm.

Şiddet, aldatılmaktan çok daha kötü bir his. Bana şiddet uyguladığında ben ne yaptım diye düşündüm. Çok zordu... Çocuklarımın babası olduğu için eski eşimin yaptıklarını affetmiştim. Benim yanlışlarım ve hatalarım oldu ama hiçbir zaman çocuklarıma ve eşime zarar verecek bir şey yapmadım."

Hem aldatıldı hem dövüldü! Sihirli Annem'in Tuğçe'si yaşadıklarını anlattı

"TEKRAR BARIŞMA DURUMUMUZ YOK"

"Eski eşimle boşandıktan sonra bir ara barıştık. Artık sevmiyorum. İkinci kez evlenmeyi düşünmüştük. Tekrar barışma durumumuz yok. Bizde aşk ve sevgi bitti artık sadece anne ile babayız.

Çocuklarımın velayeti bendeydi ama ben şehir değiştirince eski eşim velayet davası açtı. Kendimi iyi hissetmediğim bir dönem olduğu için velayeti vermeyi kabul etmiştim. Çocuklarım bir gün yaşananlar için hesap sorarsa ne cevap vereceğimi bilmiyorum."

Hem aldatıldı hem dövüldü! Sihirli Annem'in Tuğçe'si yaşadıklarını anlattı

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Sihirli Annem'in Tuğçe'si yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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