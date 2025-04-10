Sihirli Annem'in yıldız isimleri yıllar sonra buluştu! Fotoğraftaki detay gözlerden kaçmadı - Son Dakika
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Sihirli Annem'in yıldız isimleri yıllar sonra buluştu! Fotoğraftaki detay gözlerden kaçmadı

Sihirli Annem\'in yıldız isimleri yıllar sonra buluştu! Fotoğraftaki detay gözlerden kaçmadı

Seneler önce ekrana gelen Sihirli Annem dizisinin ''Suzan'' ve ''Betüş'' karakterleri Zuhal Topal ve İnci Türkay, uzun bir aranın ardından buluştu. O anları Instagram sayfasından paylaşan Topal, ''Çok özleşmişiz'' notunu düştü. Öte yandan Topal'ın paylaşımındaki filtre efekti gözlerden kaçmadı.

10.04.2025 12:32
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2003-2012 yılları arasında ekrana gelen Sihirli Annem adlı dizide "Suzan" ve "Betüş" karakterlerine hayat veren Zuhal Topal ile İnci Türkay, uzun bir aranın ardından yeniden bir araya geldi. Sihirli Annem dizisi ekrana veda etse de, ikilinin dostluğu hala devam ediyor. Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Topal, "Hoş geldin canım arkadaşım. Çok özleşmişiz" notunu düştü.

Sihirli Annem'in yıldız isimleri yıllar sonra buluştu! Fotoğraftaki detay gözlerden kaçmadı

FİLTRE DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

İkilinin buluşmasında Zuhal Topal'ın yüz filtresiyle yaptığı paylaşım özellikle dikkat çekti. Efektli hali, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Topal'ın bazı takipçileri, "Filtre sayesinde 10 sene gençleşmişsin", " Seda Sayan'ı aratmıyorsun" gibi yorumlarda bulundu.

Sihirli Annem'in yıldız isimleri yıllar sonra buluştu! Fotoğraftaki detay gözlerden kaçmadı
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Son Dakika Magazin Sihirli Annem'in yıldız isimleri yıllar sonra buluştu! Fotoğraftaki detay gözlerden kaçmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sihirli Annem'in yıldız isimleri yıllar sonra buluştu! Fotoğraftaki detay gözlerden kaçmadı - Son Dakika
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