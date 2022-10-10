Sıla'dan Bursalılara unutulmaz konser - Son Dakika
Üye Girişi

Sıla'dan Bursalılara unutulmaz konser

10.10.2022 00:58
Sıla'dan Bursalılara unutulmaz konser

Türk pop müziğinin sevilen kadın sanatçılarından Sıla, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda kapalı gişe konser verirken, keyif dolu anlar yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen kadın sanatçılarından Sıla, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda kapalı gişe konser verirken, keyif dolu anlar yaşattı.

Sonbahar konserleri çerçevesinde Açıkhava'yı dolduran binlerce hayranını büyük bir coşkuyla selamlayan sanatçı, alkışlarla şarkılarını seslendirdi. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserde tüm şarkılarına eşlik eden misafirler keyif dolu anlar yaşadı. Coşku ve enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan Sıla, en sevilen şarkılarından oluşturduğu özel repertuvarı ile sahnede kaldığı 2 saat boyunca kulakların pasını sildi.

'Yoruldum', 'İnşallah' ve 'Saki' gibi duygu yüklü şarkılarıyla bir kez daha beğeni toplayan Sıla, Bursalıların gönüllerine dokundu. Binlerce Bursalıya duygusal anlar yaşatan Sıla, şarkı aralarında dinleyicileriyle de sohbet ederken, 'Oluruna Bırak' adlı şarkısının performansıyla da tam not aldı.

Gecede yüksek tempolu şarkılarına da yer veren Sıla, 'Kafa' ve 'Vaziyetler' adlı şarkılarıyla da coşkuyu iyice artırdı. Soğuk havaya aldırmadan konsere akın eden Bursalılar da, gece boyunca çok özel anlar yaşadı. Sıla'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden sevenleri, performansının ardından genç şarkıcıyı uzun süre alkışladı. Sesi ve dinleyicileriyle kurduğu bağ ile gönülleri ısıtan Sıla, 1 yıllık aranın ardından yeniden Bursa'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu da dile getirdi. - BURSA

YORUMLAR
500
Sıla'dan Bursalılara unutulmaz konser Sıla'dan Bursalılara unutulmaz konser Sıla...KAPALI GİŞE GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ Sıla...KAPALI GİŞE GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Kaynak: İHA

Sıla, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sıla'dan Bursalılara unutulmaz konser - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:01 Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! 10 milyona yakın kişiye sicil affı geliyor
08:35 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 büyük patlama! Rusya intikam alıyor
08:33 Rusya, Haluk Bayraktar'ı hedef aldı! Casusluk girişimini Ukrayna istihbaratı engelledi
08:12 Zelenski: Rusya, İran yapımı İHA'larla saldırılar düzenlendi
08:01 Birbirini silen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın ayrılık kararı aldığı iddia edildi
07:58 1 milyon arsa ve 10 bin iş yeri için TOKİ'ye başvuru zamanı! İşte ayrıntılar...
07:36 3 kişinin can verdiği facianın vahameti gün ağarınca gözüktü! Kadıköy'de patlama yaşanan binanın son hali görüntülendi
07:29 Bugün toplanacak Kabine'de gündem yoğun! Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği, EYT, sözleşmeli personel ana gündem başlıkları...
04:27 Karşıya geçerken kendisine ambulans çarpan yaşlı kadın: Bu kadar hızlı gelinir mi be evladım
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 09:12:24. #1.12#
SON DAKİKA: Sıla'dan Bursalılara unutulmaz konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement