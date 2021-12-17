Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı

CVK Park Bosphorus Hotel'in teras katında yer alan Jolly Joker Private, muhteşem sesi ve repertuvarıyla Simge Sağın'ı sahnesinde ağırladı. Misafirlerini tüm gece mest eden sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında 5 yaşından bugüne kadar en yakın arkadaşı olan modacı Gülşah Saraçoğlu yer aldı.

KARŞILIKLI GÖBEK ATTILAR

Saraçoğlu'nu sahneye çağıran sanatçı, "Çocukluk hayallerimizde modacı ve şarkıcı olmak vardı. Bu hayallerimizi yıllar sonra da gerçekleştirdik" dedi. Gülşah Saraçoğlu ile yaptığı dans şovu ile seyirciden alkış alırken sosyal medyanın da gündemine oturdu.