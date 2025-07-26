Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü - Son Dakika
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Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü

Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü
26.07.2025 09:41
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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal, son günlerde hakkında çıkan boşanma iddialarını eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte yalanlamış ve güçlü aile pozlarını paylaşmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden başarılı oyuncu, bu kez imajındaki değişimle gündeme geldi. Yıllardır koruduğu kumral saç rengini değiştiren Kobal, yeni saç stiliyle eski enerjik görünümüne döndü.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2014 yılında ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışarak ilişkilerine ilk adımı attı. Uzun süre gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çift, 2015'te el ele görüntülenerek aşklarını kamuoyuna ilan etti. Bu dönemden sonra magazin basınının en çok konuştuğu çiftlerden biri haline gelen ikili, 14 Mayıs 2016'da Ayvalık Cunda Adası'ndaki Ortunç Koyu'nda görkemli bir düğünle evlendi.

BOŞANMA SÖYLENTİLERİ GÜNDEMİ SARSMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada çiftin evliliğinde kriz yaşandığı ve boşanacaklarına dair çıkan iddialar magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ancak İmirzalıoğlu ve Kobal, bu söylentilere hızla yanıt vererek iddiaları kesin bir dille yalanladı. Çiftin tatilde paylaştığı mutlu kareler, "Her şey yolunda" mesajı verdi.

Sinem Kobal eski imajına geri döndü

SİNEM KOBAL'IN YENİ İMAJI KONUŞULUYOR

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Sinem Kobal, sessizliğini sosyal medya paylaşımlarıyla bozdu. Çeşme'de tatilde olan oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çekildiği fotoğraflarla hem evliliklerinin sağlam olduğunu gösterdi hem de yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını sarıya boyatan Kobal'ın son paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sinem Kobal eski imajına geri döndü

Kenan İmirzalıoğlu, Kültür Sanat, Sinem Kobal, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kerem7272:
    Allah razı olsun bu bilgi için. Dün akşam uyuyamadım bu haberi bekledim sağol. 4 0 Yanıtla
  • 34ercan34:
    habere bak çay demle 1 0 Yanıtla
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