Sinem Kobal Eski İmajına Geri Döndü

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2014 yılında ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışarak ilişkilerine ilk adımı attı. Uzun süre gözlerden uzak bir ilişki yaşayan çift, 2015'te el ele görüntülenerek aşklarını kamuoyuna ilan etti. Bu dönemden sonra magazin basınının en çok konuştuğu çiftlerden biri haline gelen ikili, 14 Mayıs 2016'da Ayvalık Cunda Adası'ndaki Ortunç Koyu'nda görkemli bir düğünle evlendi.

BOŞANMA SÖYLENTİLERİ GÜNDEMİ SARSMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada çiftin evliliğinde kriz yaşandığı ve boşanacaklarına dair çıkan iddialar magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ancak İmirzalıoğlu ve Kobal, bu söylentilere hızla yanıt vererek iddiaları kesin bir dille yalanladı. Çiftin tatilde paylaştığı mutlu kareler, "Her şey yolunda" mesajı verdi.

SİNEM KOBAL'IN YENİ İMAJI KONUŞULUYOR

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Sinem Kobal, sessizliğini sosyal medya paylaşımlarıyla bozdu. Çeşme'de tatilde olan oyuncu, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çekildiği fotoğraflarla hem evliliklerinin sağlam olduğunu gösterdi hem de yeni imajıyla dikkat çekti. Saçlarını sarıya boyatan Kobal'ın son paylaşımı, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.