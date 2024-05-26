Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Leyla 2 yaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Leyla 2 yaşında

Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Leyla 2 yaşında

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Leyla için yakın arkadaşlarının katıldığı bir doğum günü partisi organize etti. Sinem Kobal, o anları sosyal medyadan paylaştı.

26.05.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meslektaşlarının aksine kızlarının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin çocuklarından Leyla 2. yaşına girdi.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Leyla için yakın arkadaşlarının katıldığı bir doğum günü partisi organize etti.

Sinem Kobal, o anları da sosyal medyadan yayımladı. Fotoğraflarda, Kobal'ın kızına pembe renkli bir elbise giydirdiği görüldü.

Kaynak: Magazinkolik

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Doğum Günü, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Leyla 2 yaşında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:21 Kasa dolup taşacak İşte Galatasaray’ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir
21:25 Icardi’den Fenerbahçe’ye olay sözler: Bakalım Kadıköy’de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
20:43 İstanbulspor’u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi İstanbulspor'u 6-0 yenen Fenerbahçe, ligi 2. bitirdi
20:29 Aslan mucizeye izin vermedi Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Aslan mucizeye izin vermedi! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray
20:27 Mersin’de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
23:06 Satır satır yazdılar Fenerbahçe’den Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım Satır satır yazdılar! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası ilk paylaşım
22:49 Sözleri Ali Koç’u çileden çıkaracak Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı Sözleri Ali Koç'u çileden çıkaracak! Fenerbahçeliler, Galatasaraylılarla beraber şampiyonluk kutladı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti
21:44 Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme Şampiyonluk sonrası peş peşe paylaştılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
21:43 Mersin’deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü Mersin'deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü
21:39 İnegöl’de sokaklar karıştı Fenerbahçe taraftarları Galatasaraylılara taş ve havai fişek attı İnegöl'de sokaklar karıştı! Fenerbahçe taraftarları Galatasaraylılara taş ve havai fişek attı
21:32 Okan Buruk: Bizde şampiyonluğun da yıldızın da gerçeği var Okan Buruk: Bizde şampiyonluğun da yıldızın da gerçeği var
21:09 Süper Lig’e veda eden son takım Ankaragücü oldu Süper Lig'e veda eden son takım Ankaragücü oldu
18:30 Almanya’da dikkat çeken analiz: Afrika’da etkili olan yeni güç Türkiye Almanya'da dikkat çeken analiz: Afrika'da etkili olan yeni güç Türkiye
17:18 İsrail basını yazdı: Rusya’dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 23:23:16. #1.12#
SON DAKİKA: Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Leyla 2 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement