Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Leyla 2 yaşında

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Meslektaşlarının aksine kızlarının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin çocuklarından Leyla 2. yaşına girdi.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Leyla için yakın arkadaşlarının katıldığı bir doğum günü partisi organize etti.

Sinem Kobal, o anları da sosyal medyadan yayımladı. Fotoğraflarda, Kobal'ın kızına pembe renkli bir elbise giydirdiği görüldü.