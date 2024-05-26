Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin kızları Leyla 2 yaşında

Meslektaşlarının aksine kızlarının yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin çocuklarından Leyla 2. yaşına girdi.
Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Leyla için yakın arkadaşlarının katıldığı bir doğum günü partisi organize etti.
Sinem Kobal, o anları da sosyal medyadan yayımladı. Fotoğraflarda, Kobal'ın kızına pembe renkli bir elbise giydirdiği görüldü.
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