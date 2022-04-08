Şok Eden Estetik İtirafı Geldi! - Son Dakika

'Sihirli Annem' dizisinin Tuğçe'si olarak hayatımıza giren Damla Ersubaşı, gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz yıl 'şiddet' ve 'ihanet' iddiasıyla boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser, yeniden evlilik kararı almıştı. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, bir kez daha ayrılmıştı.

ESTETİKLERİNİ ANLATTI

Vaktinin büyük bir bölümünü çocuklarına ayrıan Damla Ersubaşı, katıldığı bir programda yaptırdığı estetikleri anlattı.

"GÖĞÜS BÜYÜTME OPERASYONU GEÇİRDİM"

Ersubaşı "Mide ameliyatı oldum. Göğüs büyütme operasyonu geçirdim. Bir de dudağımda dolgu var" dedi.

Damla Ersubaşı konuşmasının devamında ise "Geçen yaz yaptırdım dudaklarımı. Ben ilk estetiğimi yeni yaptırdım. Estetik bu böyle insanın yaptırdıkça yaptırası geliyor" dedi.

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Damla Ersubaşı kimdir, nereli, kaç yaşında; Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

6 yaşındayken Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe'yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Damla Ersubaşı bir dönem "Ben Bilmem Eşim Bilir" adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.

DAMLA ERSUBAŞI ÖZEL HAYATI

Oyuncu Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Bu evlilikten Zehra ve Zeynep Nisa adında iki kızı oldu. Çift, 2020 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Ersubaşı, 2021'in yaz aylarında eski eşiyle yeniden barıştı. Ersubaşı ve Keser, 2022 Şubat'ta bir kez daha ayrıldı.