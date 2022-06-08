Şok Eden İhanet İddiası! - Son Dakika
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Şok Eden İhanet İddiası!

08.06.2022 10:12
Şok Eden İhanet İddiası!

Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı yönündeki iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıldırım'ın daha önce de adının anıldığı ve 'aile dostum' dediği oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden fotoğraf paylaşmaları, sosyal medyada ihanet haberlerini gündeme getirdi. İşte detaylar...

Kerem Bürsin ayrılığının ardından Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti.

Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Erçel'in, Kaan Yıldırım ile ilgili gelen sorulara kaçamak cevaplar vermesi, dedikodu kazanını kaynattı.

Şok Eden İhanet İddiası!

'AYRILDILAR' İDDİASI

Takvim'in iddiasına göre; Kaan Yıldırım'ın önceki gün yaptığı paylaşımlar, dedikoduları iyice alevlendirdi. Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım için "Hande Erçel'den ayrıldı" iddiası ortaya atıldı.

Şok Eden İhanet İddiası!

ÇEŞİTLİ İDDİALAR VAR

Açıkgöz ile aile dostu olduğu konuşulan yakışıklı oyuncuyla ilgili eski defterler de açıldı. Kimileri çapkınlıklarıyla sosyal medyaya damga vuran Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'e ihanet ettiğini iddia ederken kimilerine göre ise Yıldırım ile Erçel, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı sürdürüyor.

Bu iddia sonrası Kaan Yıldırım ve Hande Erçel'den gelecek açıklama merak konusu oldu.

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel nereli, kaç yaşında; Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da dünyaya geldi. 28 yaşındadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi'de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı diziyle basladi. 2014 yılında "Hayat Ağacı" adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında "Güneşin Kızları" adlı dizide "Selin Yılmaz" karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında; Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Yıldırım, bir dönem şarkıcı Hadise ile yaşadığı aşkla adından söz ettirdi.

Şok Eden İhanet İddiası!
Şok Eden İhanet İddiası!

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Kaynak: Snob Magazin

Tuğçe Açıkgöz, Kaan Yıldırım, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şok Eden İhanet İddiası! - Son Dakika

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