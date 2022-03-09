Son dakika haber: Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

09.03.2022 13:24
Son dakika haber: Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Azerin konseri düzenledi.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Azerin konseri düzenledi.

Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle organize ettiği konserde sahne alan Azeri sanatçı Azerin konsere gelen davetlilere iki dost ülke Azerbaycan ve Türkiye'nin gönüllere taht kurmuş türküleriyle coşkulu anlar yaşattı. Konsere, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kent Konseyi Başkanı Cem Hayırlıoğlu, Selçuklu Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Acar AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer'in yanı sıra birçok davetli katıldı.

"Bu anlamlı günde Azerin'i dinlemekten büyük keyif aldık"

Tüm kadınların gününü kutlayarak sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Ben sevgili Azerin'e bu muhteşem konser için bütün Konya adına teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınlarımız için özel bir gün. Başta şehit annelerimiz ve şehit eşlerimiz olmak üzere bütün Türk dünyamızın ve gönül coğrafyamızın tüm kadınlarının Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepsine sağlıklı, huzurlu, barış dolu günler diliyorum. Konserimize katılan bütün hemşehrilerime, protokolümüze, değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum, bugün bizi yalnız bırakmadılar. Azerin'in bu muhteşem konserini dinlemek bizim için de büyük bir zevkti. Selçuklu Kongre Merkezimizde pek çok konser icra ediliyor ama bugün hakikaten müthiş bir coşku vardı" şeklinde konuştu.

"Türkiye hep mazlumun yanında olmuştur"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür eden sanatçı Azerin ise, "Türkiye her zaman mazlumun yanında zalimin karşısında olmuştur. Dünyada her zaman haktan yana olan Türk Milleti dün de Azerbaycan'ın yanındaydı bugün de Azerbaycan'ın yanındadır. Tek millet tek devlet olmaya da devam edeceğiz. Azerbaycan'ın vermiş olduğu 44 günlük savaşı Türkiye ve Azerbaycan birlikte kazanmıştır. Tüm şehitlerimize rahmet olsun, gazilerimize Allah can sağlığı versin" ifadelerini kullandı.

Başkan Pekyatırmacı bayraklarla eşlik edilen coşkulu konser sonrasında sanatçı Azerin'e çift başlı çini takdiminde bulundu. - KONYA

Son dakika haber: Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser
Son dakika haber: Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser
Son dakika haber: Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser
Son dakika haber: Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser
Son dakika haber: Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

YORUMLAR
500
Roman kadınlara özel gece Roman kadınlara özel gece Nusaybin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği Nusaybin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü, Selçuklu, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son dakika haber: Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser - Son Dakika


Son Dakika
13:23 Müebbet hapsi isteniyor ama vicdanı rahatmış! Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun konuştu!
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
13:11 Erdoğan'dan Ukrayna-Rusya savaşına 'cadı avı' yorumu: Orkestra şefinin görevden alınması, Dostoyevski eserlerinin yasaklanması saçmalık!
13:06 Tek başına pankart asmıştı! Demet Evgar'ın hamile olduğu iddia edildi! Karnını da bu yüzden tutmuş!
12:52 Bir sıfır fazla yazınca, ihalede 56 bin liralık araç 1 milyona üstüne kaldı! Hemen iptalini istedi
12:49 Erdoğan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında konuştu: Gerekli adımları atıyoruz
12:46 Serel Yereli şarkıcılığa soyundu! Jartiyer giyip klip çekti
12:27 Rusya gizli belgeleri kamuoyuyla paylaştı: Operasyona başlamasaydık; Ukrayna Mart ayında Donbass'a saldıracaktı
12:01 Ölü arkadaşlarının yanına sürüklenen Rus askeri: Ben kimseyi öldürmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 13:32:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Selçuklu Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement