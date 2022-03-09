Son dakika haberi | Ahmet Selçuk İlkan ile kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ahmet Selçuk İlkan ile kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı

09.03.2022 10:02
Son dakika haberi | Ahmet Selçuk İlkan ile kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı

Son dakika gelişmesine göre Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında başlattığı etkinlikler muhteşem bir finalle sona erdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında başlattığı etkinlikler muhteşem bir finalle sona erdi. Büyükşehir Belediyesinin unutulmaz şarkıların söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan ile buluşturduğu Denizlili kadınlar doyasıya eğlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini muhteşem bir finalle sonlandırdı. 1 Mart'ta başlayan Kadınlar Günü etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ahmet Selçuk İlkan konser ve şiir dinletisi ile sona erdi. Etkinliğe davetliler ve çok sayıda kadın katıldı. Kaleme aldığı unutulmaz şarkı sözleri ve şiirleri seslendiren Ahmet Selçuk İlkan, salonu dolduran kadınlara unutamayacakları saatler yaşattı. Zaman zaman hareketli şarkılarla doyasıya eğlenen kadınlar, zaman zaman da duygusal şarkı ve şiirlere eşlik ederek duygusal anlar yaşadı. Programın sonunda bir konuşma yapan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, etkinliklerine katılan tüm kadınlara teşekkür ederek, bir kez daha tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

8 Mart'a özel 8 program gerçekleştirildi

Unutulmaz şarkıların söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan'ın dinleti ve sahne performansından övgüyle bahseden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci ise, "Bugün sekizinci programımızla final yapıyoruz. Denizli'mizde kadınlar bizim başımızın tacı. Kadınlarımız ne isterse her zaman yamaya gayret ediyoruz. Biliyoruz ki, kadının olduğu yerde bolluk, bereket, güzellik, aşk, şiir olur. Tarihimiz Türk kadınının kahramanlıklarıyla dolu, Nene Hatun, Hayme Hatun, Fatma Yıldız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm kadınlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Son dakika haberi | Ahmet Selçuk İlkan ile kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı
Son dakika haberi | Ahmet Selçuk İlkan ile kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı
Son dakika haberi | Ahmet Selçuk İlkan ile kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı
Son dakika haberi | Ahmet Selçuk İlkan ile kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı
Son dakika haberi | Ahmet Selçuk İlkan ile kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı
Son dakika haberi | Ahmet Selçuk İlkan ile kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son dakika haberi | Ahmet Selçuk İlkan ile kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı - Son Dakika


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