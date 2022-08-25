Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı! - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı!

25.08.2022 20:46

Konserinde sarf ettiği "İmam Hatip mezunu, sapıklığı oradan geliyor herhalde" sözleri tepki toplayan şarkıcı Gülşen, bugün "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Gülşen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konserlerindeki kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren Gülşen'in nisan ayındaki bir konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'da "Gülşen Tutuklansın" etiketiyle trend listesinde yerini alan Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nin 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Savcılıkça dün yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi. Talimatın ardından Gülşen, Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

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Gülşen, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu da kameralara yansıdı. Çolakoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak adliyeye girdi. Gülşen'in adliyeye girmesinin ardından ifadesinin bitmesiyle birlikte savcı, Gülşen'in tutuklanmasını talep etti. Mahkeme de tutukluluk talebini kabul ederek, şarkıcıyı cezaevine gönderdi.

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Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı! - Son Dakika


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