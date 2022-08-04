Evlilik Kararı Aldığı İddia Edildi - Son Dakika
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Evlilik Kararı Aldığı İddia Edildi

04.08.2022 19:02
Evlilik Kararı Aldığı İddia Edildi

Son dönemde çıkardığı "Şşşşttt' şarkısıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, bir süredir aranjörlük yapan Mert Aydın ile aşk yaşıyordu. Boluğur ile Aydın, evleniyor mu? İşte cevabı...

Piyasaya çıkardığı "Şşşttt" şarkısı ve aranjör Mert Aydın ile yaşadığı aşkla gündemde Merve Boluğur, bu kez çok konuşulacak bir iddia ile gündeme geldi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur'un aranjör Mert Aydın ile evlilik kararı aldığı iddia edildi.

Boluğur, sevgilisiyle çekilmiş bu karesini "Evet" notuyla paylaştı.

EVLENECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Astrolog Atiye, 22 Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada, "Merve Boluğur'u ikinci kez evlilik bulacak. Merkür retrosunun Merve Boluğur'u nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek" demişti.

Boluğur, sevgilisine "Kocam" diye hitap ederek dikkat çekmişti.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, Türk model, sinema ve dizi oyuncusudur. Acemi Cadı isimli TV dizisinde oynadığı Ayşegül karakteri ile tanınmıştır.

Merve Boluğur daha önce birkaç filmde rol almış, reklam filmlerinde oynamıştır. 2006 : 2007 yıllarında yayınlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır. Daha sonra da TRT'de yayınlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır.

2009 yılında Star TV'de yayınlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır. Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır.

Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise "Zeynep" karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Nurbanu Sultan" karakterini canlandırmıştır.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. Mayıs 2012 ayı itibarıyla Rexona markasının reklam yüzü olmuştur. 2014 yılında Maybelline NewYork'un ilk Türk marka yüzü olmuştur. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır.

2018 yılı Mart ayında 'Merve Boluğur' adıyla kozmetik markası kurmuştur ve ilk ürünü kırmızı ruj olmuştur.

Merve Boluğur bir süredir şarkıcılık yapmaktadır.

MERVE BOLUĞUR ÖZEL HAYATI

2015-2017 yılları arasında Murat Dalkılıç ile evli kalan Boluğur,bir süredir aranjör Mert Aydın ile birliktelik yaşamaktadır.

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Kaynak: Snob Magazin

Merve Boluğur, Mert Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik Kararı Aldığı İddia Edildi - Son Dakika

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