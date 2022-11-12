Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusunun yıllar önceki videosu gündem oldu! - Son Dakika
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Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusunun yıllar önceki videosu gündem oldu!

12.11.2022 10:38

Son dönemi popüler yapımlardan Yalı Çapkını dizisinde Abidin karakterini canlandıran Ersin Arıcı'nın eski bir videosu gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde katıldığı bir yarışma programında şarkı söyleyen Arıcı'ya ağda yapıldığı anlar yer alıyor.

Başrollerinde Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Abidin'i oynayan Ersin Arıcı'nın eski bir videosu yeniden gündem oldu.

Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusunun yıllar önceki videosu gündeme bomba gibi düştü

ZOR ANLAR YAŞADI

2013 yılında FOX TV'de ekranlarında yayınlanan "İmkansız Karaoke Yılbaşı Özel" programına katılan yarışmacılardan biri olan Arıcı'nın araba için verdiği mücadele izleyenleri şaşkına uğrattı. "Urfalıyam Ezelden" şarkısı okumaya başlayan Arıcı'nın yarışma gereği ağda yapılırken şarkıyı söylemeye devam etmesi gerekiyor. Yarışmada zor anlar yaşayan Arıcı'nın göğsünde daha sonra da tarantula gezdirildi.

Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusunun yıllar önceki videosu gündeme bomba gibi düştü
Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusunun yıllar önceki videosu gündeme bomba gibi düştü
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Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını, Ersin Arıcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusunun yıllar önceki videosu gündem oldu! - Son Dakika


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