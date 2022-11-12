Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncusunun yıllar önceki videosu gündem oldu!

Başrollerinde Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Abidin'i oynayan Ersin Arıcı'nın eski bir videosu yeniden gündem oldu.

ZOR ANLAR YAŞADI

2013 yılında FOX TV'de ekranlarında yayınlanan "İmkansız Karaoke Yılbaşı Özel" programına katılan yarışmacılardan biri olan Arıcı'nın araba için verdiği mücadele izleyenleri şaşkına uğrattı. "Urfalıyam Ezelden" şarkısı okumaya başlayan Arıcı'nın yarışma gereği ağda yapılırken şarkıyı söylemeye devam etmesi gerekiyor. Yarışmada zor anlar yaşayan Arıcı'nın göğsünde daha sonra da tarantula gezdirildi.