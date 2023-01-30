Yeni yıldızlar keşfedecekler! Hülya Avşar "Yıldız De Bana" isimli yarışmayla ekranlara dönüyor - Son Dakika
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Yeni yıldızlar keşfedecekler! Hülya Avşar "Yıldız De Bana" isimli yarışmayla ekranlara dönüyor

30.01.2023 17:15

Masumiyet dizisinde rol alan Hülya Avşar, "Yıldız De Bana" isimli yarışmayla izleyici karşısına çıkacak. Yeni yıldızların keşfedileceği programda Avşar'ın yanı sıra Hamdi Alkan, Kerem Alışık ve Büşra Pekin gibi isimler de jüri koltuğuna oturacak.

Hande Yener ve İrem Derici başta olmak üzere birçok ünlü ismin keşfedilmesine ön ayak olan Hülya Avşar, yepyeni bir yarışmayla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Avşar, jüri koltuğunda oturacağı yeni yarışma Yıldız De Bana'da sektöre yeni oyuncular kazandıracak.

HAMDİ ALKAN OYUNCU KOÇLUĞU YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yaşar ve Efe İrvül'ün patronu olduğu Pastel Film imzalı yarışma Kanal D'de seyirciyle buluşacak. Yıldız De Bana yarışmasında oyuncu koçluğunu Hamdi Alkan yapacak. Alkan yarışmacıların oynayacakları metinlerle ilgilenecek ve onları jüri üyelerine karşı savunacak.

Yeni isimler keşfedecek! Hülya Avşar, yepyeni bir yarışmayla ekranlara dönüyor

KEREM ALIŞIK VE BÜŞRA PEKİN DE JÜRİ KADROSUNDA

Kerem Alışık da her hafta canlı olarak yayınlanacak olan yarışmada sektöre genç isimlerin katılmasına ön ayak olacak. Yarışmanın 3. jüri üyesi ise başarılı oyunculuk performansının yanı sıra son günlerde değişimiyle gündeme gelen Büşra Pekin. Mart ayında yayınlaması planlanan yarışmanın elemeleri yakında 7 ilde yapılacak.

Yeni isimler keşfedecek! Hülya Avşar, yepyeni bir yarışmayla ekranlara dönüyor
Yeni isimler keşfedecek! Hülya Avşar, yepyeni bir yarışmayla ekranlara dönüyor
Yeni isimler keşfedecek! Hülya Avşar, yepyeni bir yarışmayla ekranlara dönüyor
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Kerem Alışık, Büşra Pekin, Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeni yıldızlar keşfedecekler! Hülya Avşar 'Yıldız De Bana' isimli yarışmayla ekranlara dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni yıldızlar keşfedecekler! Hülya Avşar "Yıldız De Bana" isimli yarışmayla ekranlara dönüyor - Son Dakika
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