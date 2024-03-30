Soner Olgun: "Serdar Ortaç şarkısı söyleyeceksin deseler müziği bırakırım"
Bunun en büyük mutluluğu olduğunu söyleyen Olgun, yakın zamanda kendi yazdığı tiyatro oyunu "Letafet" ile tiyatro sahnesinde başrol oynayacağını da müjdeledi. Oyundaki başrolü daha önce Hüseyin Avni Danyal oynamıştı.
Hiç bir popüler şarkıyı sahnede söylemedim
Hayatım boyunca ayakkabı boyacılığından pansiyonculuğa, gazetecilikten bağlama hocalığına 35'den fazla iş yaptım. Ama her seferinde köprüleri yıktım, bana dayatılan mesleklerden vazgeçtim.
Çünkü köprüleri yakıp yıkmak hayata karşı başkaldırmanın en zevkli tarafı. Bana dayatılan mesleklerden vazgeçebilme cesaretini gösterdim. Şu anda bana dayatılmayan ve büyük bir keyifle yaptığım mesleği yani müziğimi yapıyorum.
Birisi gelse bütün gün Serdar Ortaç şarkısı söyleyeceksin dese müzikten de vazgeçerim. Hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım, hiçbir popüler şarkıyı sahnede söylemedim bir tane bile söylemedim.
Donuma kadar Özlem Hanım alıyor
Hayatta iki büyük şansım var. Biri bana dayatılmayan işi yapmak, diğeri de 22 yıllık hayat arkadaşım Özlem Olgun. Kendisi vokalistim olarak orkestraya dahil oldu. Aylarca kendisi ile muhatap olmadım.
Yakışık almaz diye kendimi tuttum. Efendilikle durdum. Zaman içinde haydi oynaşalım, kaynaşalım durumu başladı. Hayatımın en büyük şansındır. Özlem Hanım'a tam teslimim. Vokalistim, muhasebecim, patronum, hayat arkadaşım…
Bebek gibi bakılıyorum. Üzerimdeki hiç bir şeyi kendim almadım. Donuma kadar o alır.
Bir evim bile yok
Ben mülkiyete inanmıyorum. Mülkiyet duygusu insana acı veren bir şeydir. Amerika'dan daha mutsuz hiçbir toplum yoktur. Neden biliyor musunuz 30 yıl bir evin sahibi olmak için uğraşırlar.
Bütün hayatlarına ipotek koyarlar. Sen şimdi bunu söylersin gider villada oturursun diyenler var. Arkadaşlar ben kiracıyım benim hiç mülküm olmadı. Şaka falan yapmıyorum. Hiç ev sahibi olmadım.
Hep kirada olmayı göze alarak hiçbir zaman sahibi olamayacağım güzellikte evlerde oturdum. En iyi evlerde oturdum, en güzel semtlerde oturdum.
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