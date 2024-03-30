Soner Olgun: Serdar Ortaç şarkısı söyleyeceksin deseler müziği bırakırım - Son Dakika
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Soner Olgun: Serdar Ortaç şarkısı söyleyeceksin deseler müziği bırakırım

Soner Olgun: Serdar Ortaç şarkısı söyleyeceksin deseler müziği bırakırım

Soner Olgun, müziğin kendisi için en büyük mutluluk olduğunu belirterek, yakın zamanda kendi yazdığı tiyatro oyununda başrol oynayacağını müjdeledi. Olgun, hiçbir popüler şarkıyı sahnede söylemediğini ve müziği bırakabileceğini ifade etti. Ayrıca, hayatta kendisi için büyük bir şans olan eşi Özlem Olgun'a olan bağlılığını da dile getirdi. Mülkiyete inanmadığını ve hiçbir zaman ev sahibi olmadığını söyleyen Olgun, kirada yaşamanın kendisi için bir tercih olduğunu belirtti.

30.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:11
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Soner Olgun: "Serdar Ortaç şarkısı söyleyeceksin deseler müziği bırakırım"

Bunun en büyük mutluluğu olduğunu söyleyen Olgun, yakın zamanda kendi yazdığı tiyatro oyunu "Letafet" ile tiyatro sahnesinde başrol oynayacağını da müjdeledi. Oyundaki başrolü daha önce Hüseyin Avni Danyal oynamıştı.

Hiç bir popüler şarkıyı sahnede söylemedim

Hayatım boyunca ayakkabı boyacılığından pansiyonculuğa, gazetecilikten bağlama hocalığına 35'den fazla iş yaptım. Ama her seferinde köprüleri yıktım, bana dayatılan mesleklerden vazgeçtim.

Çünkü köprüleri yakıp yıkmak hayata karşı başkaldırmanın en zevkli tarafı. Bana dayatılan mesleklerden vazgeçebilme cesaretini gösterdim. Şu anda bana dayatılmayan ve büyük bir keyifle yaptığım mesleği yani müziğimi yapıyorum.

Birisi gelse bütün gün Serdar Ortaç şarkısı söyleyeceksin dese müzikten de vazgeçerim. Hayatım boyunca böyle bir şey yapmadım, hiçbir popüler şarkıyı sahnede söylemedim bir tane bile söylemedim.

Donuma kadar Özlem Hanım alıyor

Hayatta iki büyük şansım var. Biri bana dayatılmayan işi yapmak, diğeri de 22 yıllık hayat arkadaşım Özlem Olgun. Kendisi vokalistim olarak orkestraya dahil oldu. Aylarca kendisi ile muhatap olmadım.

Yakışık almaz diye kendimi tuttum. Efendilikle durdum. Zaman içinde haydi oynaşalım, kaynaşalım durumu başladı. Hayatımın en büyük şansındır. Özlem Hanım'a tam teslimim. Vokalistim, muhasebecim, patronum, hayat arkadaşım…

Bebek gibi bakılıyorum. Üzerimdeki hiç bir şeyi kendim almadım. Donuma kadar o alır.

Bir evim bile yok

Ben mülkiyete inanmıyorum. Mülkiyet duygusu insana acı veren bir şeydir. Amerika'dan daha mutsuz hiçbir toplum yoktur. Neden biliyor musunuz 30 yıl bir evin sahibi olmak için uğraşırlar.

Bütün hayatlarına ipotek koyarlar. Sen şimdi bunu söylersin gider villada oturursun diyenler var. Arkadaşlar ben kiracıyım benim hiç mülküm olmadı. Şaka falan yapmıyorum. Hiç ev sahibi olmadım.

Hep kirada olmayı göze alarak hiçbir zaman sahibi olamayacağım güzellikte evlerde oturdum. En iyi evlerde oturdum, en güzel semtlerde oturdum.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Soner Olgun: Serdar Ortaç şarkısı söyleyeceksin deseler müziği bırakırım - Son Dakika

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