Üye Girişi
Sosyal Medyanın Popüler Şarkısı - Son Dakika

Sosyal Medyanın Popüler Şarkısı

18.01.2022 21:16
Sosyal Medyanın Popüler Şarkısı

İbrahim Dizlek, İvan Aslan'ın 'Maro' şarkısında hak iddia ederek ünlü sanatçıdan 2 bin TL istedi. İbrahim Dizlek'in öne sürdüğü iddiaya göre, İvan Aslan'ın geçtiğimiz yıl yayımladığı 'Maro' isimli çalışması 'Antebin Kalesine' (Seven Ölür Yar İçin) şarkısına müzik ve altyapı olarak benzerlik gösteriyor. Ancak 'Maro' şarkısının 1930'lu yılların kürt ozanlarından Mihemed Arif Cizrawi'nin 'Hey Maro' isimli eserinden ilham alınarak hazırlandığı belirtiliyor.

Müzisyen İbrahim Dizlek, daha önce İbrahim Tatlıses ve İzzet Yıldızhan gibi isimlerin yorumladığı söz ve müziği İbrahim Dizlek'e ait 'Antebin Kalesine' şarkısından iddiaya göre alıntı yapan İvan Aslan ve prodüksiyon şirketinden 2 bin TL ücret talep etti. İvan Aslan ve şirketine ulaşan Dizlek, "2 Bin TL karşılığında hak talep etmem" şeklinde ifadelere yer verdi.

Sosyal Medyanın Popüler Şarkısı

İvan Aslan'ın Müzikonair etiketi taşıyan 'Maro' şarkısı YouTube, dijital platformlar, sosyal medya ve Shazam'da popüler oldu. 10 ay önce video klibiyle birlikte yayımlandı. Şarkının popüler olmasıyla birlikte İbrahim Dizlek şarkının müziğinde hak iddia etti.

"1930'lu Yılların Türküsünden İlham Alıyor"

Konuyla ilgili konuşan Müzikonair Genel Yayın Yönetmeni Özcan Beylan, "İvan Aslan'ın şarkısı 10 ay önce yayımlandı ve o günden beri dijital platformlarda ve sosyal medyada son derece başarılı oldu. 'Maro' şarkısının müzikal altyapısı yaklaşık 1930'lu yıllarda yaşamını sürdüren Kürt ozan Mihemed Arif Cizrawi'nin 'Hey Maro' isimli eserinden ilham alınarak yeniden hazırlanmıştır. Mix ve mastering çalışması ve aranjesi ile birlikte modernize edilmiş ve bestelenmiştir" açıklamasını yaptı.

'Antebin Kalesine' Eseri Alıntı Mı?

Sözlerine devam eden Özcan Beylan, "İbrahim Dizlek'in 2 Bin TL olarak talep ettiği ücret, telif haklarının korunması konusunda ezber bozuyor. Müzikonair olarak müzisyenlerin telif haklarının korunması konusunda son derece hassas bir şirketiz. Ancak İbrahim Dizlek'in iddiası tamamen asılsızdır. 'Maro' şarkısının müzikal altyapısı yıllar öncesine ait Kürtçe bir türküden esinlenerek hazırlanmıştır ve muvafakatnameleri bulunmaktadır. İbrahim Dizlek 'Maro' şarkısında herhangi bir hak talep ediyorsa, yasal yollara başvurabilir. Ancak durum ortadadır ve gayet açıktır. Dizlek, 'Maro' şarkısının müziğinden hak talep ediyorsa, yıllarca kazanç elde ettiği ve İbrahim Tatlıses gibi isimlerin icra ettiği "Antebin Kalesine" eserinin de Mihemed Arif Cizrawi'nin eserinden alıntı olduğunu açığa çıkarmıştır."

İbrahim Dizlek'in kendisine telefonla ulaştığını söyleyen Özcan Beylan, "İbrahim Dizlek bu konunun haber olmasının kendisi için de PR malzemesi olacağını söylüyor. İbrahim Bey'in 2 Bin TL gibi ücretlerin peşine haksız yere düşmesini şaşkınlıkla izliyoruz. İhtiyacı varsa, kendisi için bir sosyal sorumluluk projesi başlatabiliriz" ifadelerine yer verdi
Sosyal Medyanın Popüler Şarkısı

YORUMLAR
500

İbrahim Tatlıses, İbrahim Dizlek, Türk Lirası, Kürt, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sosyal Medyanın Popüler Şarkısı - Son Dakika Magazin


Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu         
21:07
Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi         
20:38
Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11 Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11         
19:23
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı         
15:17
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
21:06 Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu
21:05 Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama geldi! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
20:59 Petrol boru hattı patladı! Gaziantep-Kahramanmaraş yolu ulaşıma kapatıldı
20:37 Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi
20:17 Son Dakika: Motorine 52 kuruş zam geldi!
20:09 Çiftçinin kazmasına dünyanın en büyük patatesi takıldı
20:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı!
20:02 Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış'ın tiyatro tepkisini haklı buldu: Tüm sanatçılardan özür dilerim
19:46 Küresel yarışmayı kazanan İBB'nin kasasına 13 milyon TL girecek
19:27 İmamoğlu'nun ardından bir metro isyanı da Zeydan Karalar'dan: Niye onaylamadığını bilmiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 21:23:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal Medyanın Popüler Şarkısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement