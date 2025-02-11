Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz\'den kalpli paylaşım

Ahmet Talha Atabey:

Müslüman biri kendinden küçük biri ile resmi veya dini nikah yapsa ortalığı yangın yerine çevirirler ama ataturkcu gecinenler torunu yaşındaki ile sevgili hayatı yaşadığında normal karşılarlar. Sorun evlilik olması mı yoksa Müslüman olması mı ? Evlilik olmadan her türlü pisliği yapıp bir de ataturk dedin mi sorun kalmıyor sanırım.