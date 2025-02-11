Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım - Son Dakika
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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz\'den kalpli paylaşım

Bir Gece Masalı dizisinin başrol oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, sosyal medyada kalpli bir poz paylaştı. İkili arasında sevgili olup olmadıkları merak konusu olurken, bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

11.02.2025 16:18
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"Bir Gece Masalı" isimli dizide partner olan Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz'den kalpli paylaşım geldi.

ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Bir gece Masalı'nın başrol oyuncuları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, dizi başlamadan önce aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştirilmişti.

DEDİKODULAR ALEVLENECEK

Gelen eleştirilere aldırış etmeyen ve birbirlerine sık sık övgü dolu sözler sarf eden iki oyuncu, son dönemde hayranları tarafından çok yakıştırılıyor. Aralarında aşk olduğu söylentilerini her fırsatta geçiştiren ikili, bu kez dedikoduları alevlendirecek bir paylaşımda bulundu.

KALPLİ PAYLAŞIM GELDİ

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun ile bir fotoğrafını Instagram hikayesinden kalp emojisiyle paylaştı.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım

Coşkun da aynı pozu kendi hikayesine ekledi.

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Son Dakika Magazin Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet Talha Atabey:
    Müslüman biri kendinden küçük biri ile resmi veya dini nikah yapsa ortalığı yangın yerine çevirirler ama ataturkcu gecinenler torunu yaşındaki ile sevgili hayatı yaşadığında normal karşılarlar. Sorun evlilik olması mı yoksa Müslüman olması mı ? Evlilik olmadan her türlü pisliği yapıp bir de ataturk dedin mi sorun kalmıyor sanırım. 17 0 Yanıtla
  • Selin Aygüney:
    Bu haberi bekliyorduk çok önemliydide 9 0 Yanıtla
  • Ali null:
    darısı nikaha 3 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yakışır Sizlere Dost ve Metres Hayatı Başlasın Nikahsız Hemde 6 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'den kalpli paylaşım - Son Dakika
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