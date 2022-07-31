Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi

31.07.2022 16:08

Tatilini ailesiyle sürdüren ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla beraber kumsalda verdiği "Denizkızı" pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok ünlü isim de sezonun yorgunluğunu atmak için plajlara akın etti. O isimlerden biri de ünlü sunucu Zuhal Topal oldu.

YENİ PAYLAŞIMDA BULUNDU

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu merak konusu olurken ünlü sunucu henüz bu konuda bir yorumda bulunmadı. TV8 ekranında izleyici ile buluşan hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz sezon finali sonrası tatile çıkan sunucu tatilden yeni bir paylaşım yaptı.

Yemekteyiz'in ünlü sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle kumda sere serpe poz verdi

KUMDA SERE SERPE POZ VERDİ

Acun Ilıcalı ile küslüğe son verip TV8'de sunuculuk yapmaya başlayan Zuhal Topal sezonun yorgunluğunu ailesiyle birlikte tatilde atıyor. Eylül'de yeniden ekrana dönmesi beklenen Topal son olarak siyah mayosunu giyip kumlarda kızıyla sere serpe poz verdi.

İşte o poz:

Yemekteyiz'in ünlü sunucu Zuhal Topal, siyah bikinisiyle kumda sere serpe poz verdi
YORUMLAR
500

Zuhal Topal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda 'Denizkızı' pozu verdi - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Deniz kenarında tost yemek isteyen genç büyük bir şok yaşadı! Tabağa kilitlenen kuş tostu kaptığı gibi kaçtı
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
15:29 Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı
15:29 Acun Ilıcalı'nın "Cennette bir melekle" notuyla paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyan Şeyma Subaşı gündem oldu
15:25 Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu
14:37 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya geliyor! Masada vatandaşın merakla beklediği 5 önemli konu başlığı bulunuyor...
14:28 Galatasaray defansif orta saha transferinde mutlu sona ulaştı! AZ Alkmaar'da oynayan Midtjsö bu akşam İstanbul'da
13:15 AK Parti'den istifa eden Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne katılıyor! Rozetini Doğu Perinçek takacak...
13:14 Ali Koç'un "Özür dilemeli" diyerek çıkış yaptığı Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan ılımlı cevap: Mektup ve açıklama için Fenerbahçe'ye teşekkürler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 16:46:42. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement