Suavi Bey\'in Ötanaziden Vazgeçmesi ve Tekkeye Gitmesi

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Suavi Bey'in ötanaziden vazgeçmesi ve tekkeye giderek Meryem için izin alması Levent ve Meryem için bayram sevinci olur. Mürşid Efendi'nin verdiği Meryem kararının dergahta nelere yol açacağı ise bayram sabahında belli olmaya başlar.

Tarikatı sarsmaya başlayan rahatsızlık sesleri, Meryem'in yeni hayatına çok kolay alışamayacağının işareti haline gelirken Sadi, Hasna ve Müyesser Cüneyd'i de karşı karşıya getirir.

Sadi Hüdayi, kendilerinden yüz çeviren tarikat mensuplarını Affan'ın da yardımıyla es yolunda ses getiren kararlar verir. Beste, Meryem'i evden göndermesi konusunda kocasına baskı yaparken Levent, Zeynep'i kurtarmak için Cüneyd'in annesi ile ilgili sır perdesini aralamaya çalışır.

Meryem'in tüm korkularına rağmen Zeynep'le arasındaki bağ güçlenen Cüneyd'le Levent'in görüşmesi ise tehlikeli anıların ortaya dökülmesine sebep olacaktır.

Ancak gün yüzüne çıkacak tek sır bu olmayacak, başka bir hatıra da Levent ve Meryem ilişkisini sonsuza dek değiştirecektir.