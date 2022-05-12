Sular Durulmuyor... Araları Açıldı! Şok Sözler... - Son Dakika
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Sular Durulmuyor... Araları Açıldı! Şok Sözler...

12.05.2022 12:49
Sular Durulmuyor... Araları Açıldı! Şok Sözler...

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl Covid-19'a yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Toparlanmaya çalışan ailede Buse Varol ile Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın arası açıldı. İşte iki eltinin arasının açılmasına neden olan olay...

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kardeşinin ölümüyle yıkılan 2 çocuk babası Alişan, iki kız yeğeni ve yengesine sahip çıkarak "Artık 4 çocuğum var" dedi. Ünlü şarkıcının bu sözlerinin ardından rahatsızlık duyan Buse Varol ile Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın arası açıldı.

GERİLİM TIRMANDI

Buse Varol, "Yeğenlerin ve yengenle ilgilen ama bizi de ihmal etmedi" diye Alişan'a uyarıda bulundu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, Varol'un sözlerinden rahatsız olan Merve Tektaş, eltisini engelledi.

Kırgınlığı devam eden ikiliden Tektaş, kızlarını yeğeni Eliz'in doğum günü partisine göndermedi. Selçuk Tektaş'ın doğum gününde ise Buse Varol ve Merve Tektaş sosyal medyada birbirini takipten çıkardı.

EŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA İLK PAYLAŞIM

Eşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Merve Tektaş, aylar sonra ilk paylaşımını geçtiğimiz günlerde yaptı. Merve Tektaş şu ifadeleri kullandı:

"Seni, sen giderken gelen yağmurlara emanet ettim. O çok sevdiğin kır çiçeklerine, vazgeçerek sonbahardan. Seni taze ılk baharlara emanet ettim. Seni çıkmaz sokaklardan uzun yollara...

Karanlıktan, aydınlığa emanet ettim. Derinlerden bulutlara, siyahlardan beyazlara emanet ettim. Tüm yazgıları silip ellerimle, seni başka bir kadere emanet ettim. Seni kendimden sakınıp, bir başka kalbe emanet ettim. Seni bir felaketten esirgeyip, bir umuda emanet ettim..."

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol kimdir, kaç yaşında; Oyuncu Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. 31 yaşındadır.

Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamladı. "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veren Buse Varol, kısa bir süre "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Buse Varol, 6 Mayıs 2018'de Alişan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu bulunuyor.

SELÇUK TEKTAŞ KİMDİR?

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980'de dünyaya gelmişti. 2009 yılında Merve Tektaş ile evlenan Selçuk Tektaş'ın iki kız çocuğu bulunuyor. 21 Temmuz 2021'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Tektaş, şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyordu.

Sular Durulmuyor... Araları Açıldı! Şok Sözler...
Sular Durulmuyor... Araları Açıldı! Şok Sözler...
Sular Durulmuyor... Araları Açıldı! Şok Sözler...
Sular Durulmuyor... Araları Açıldı! Şok Sözler...

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Selçuk Tektaş, Koronavirüs, Buse Varol, Alişan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sular Durulmuyor... Araları Açıldı! Şok Sözler... - Son Dakika


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