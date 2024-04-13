Sümer Ezgü, Ultra Lüks Motosikletini Satışa Çıkardı

DurakMedya'da yer alan habere göre Türk Halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, büyük heveslerle aldığı ultra lüks motosikletini satışa çıkardı. Şu sıralar TRT'de yaptığı müzik programı ile sık sık gündeme gelen ünlü isim motosikletini satacağını duyurdu.
Ezgü "Harley Davidson Trike meraklısı dostlar 2015 model 49200 km'de 50 bin bakımlı motorumu satıyorum. Özelden yazışabiliriz" dedi.
Ünlü isim geçtiğimiz aylarda lüks jeepi ile büyük bir trafik kazası atlatmıştı.
FİYATI 2.5 MİLYON TL
Motosiklet tutkunlarının pek çoğu için tutku haline gelen Harley Davidson motosikletin fiyatının 2.5 milyon TL olduğu öğrenildi.
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Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ilk gününde şarkıcı Fatma Turgut, Merkez Park'ta konser verdi. Saat 21.00'de başlayan konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve en sevilen parçalarını seslendiren Turgut'a müzikseverler eşlik etti. Karnavalın ilk gününü coşkuyla geçiren katılımcılar, Fatma Turgut'un konseriyle keyifli bir gece yaşadı.
Ünlü rap sanatçısı Killa Hakan'ın telefonu ve kullanım alışkanlıkları hakkında bilgiler. Killa Hakan, Türkçe rap müziğinin kabul görmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederken, şu anda iPhone 13 Pro kullanıyor. Sosyal medya uygulamaları dışında telefonunu aktif bir şekilde kullanmayan sanatçı, sadece maillerini kontrol ediyor.
IMDb puanlarına göre en iyi diziler listesinde Breaking Bad, Band of Brothers ve Chernobyl gibi yapımlar zirvede yer alıyor. The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, The World at War, Bluey ve Rick and Morty gibi diziler de ilk 10'da yer alıyor.
Antalya'da teleferik kazasında hayatını kaybeden avukat Memiş Enes Gümüş'ün cenazesi, memleketi Aydın'ın Söke ilçesinde defnedildi. Gümüş'ün ailesi ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumundan alınan cenaze, Söke'deki mezarlıkta toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden avukatın ailesi ve yakınları cenazeye katıldı.
Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği Sanatçısı, Yapımcı, Yönetmen ve Sunucu olarak uzun seneler hizmet vermiştir. 1942 yılında doğan Günhan, 2020 yılında kalın bağırsak kanserine yakalandı ve tedavi görmekteydi. Bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kanser tedavisi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şakir Öner Günhan, 1942 yılında doğmuş ve 2020 yılında kalın bağırsak kanserine yakalandığını öğrenmişti. Kemoterapi tedavisi ve ameliyatlarla mücadele eden Günhan, 4. kez kansere yakalanmıştı. Bugün hayatını kaybeden Günhan'ın cenazesi yarın Bitez Mezarlığı'nda defnedilecek.
Bodrum'da yaşamını sürdüren ünlü sanatçı Şakir Öner Günhan, kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Günhan, Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biriydi ve yasaklı türkü olan 'Bodrum Hakimi'ni seslendirmişti. Cenazesi 14 Nisan Pazar günü Bodrum'da defnedilecek.
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Mavi takımdan Yasin, Yaman ve Hakan ile Kırmızı takımdan Sercan eleme adayları arasında yer alıyor. İlk turda Sercan ve Hakan, Yasin ve Yaman karşılaştı. Yaman ve Sercan bir sonraki tura yükseldi. İkinci turda Yasin ve Hakan karşılaştı ve Yasin galip geldi. Hakan yarışmaya veda etti. Ayrıca, Survivor'da yaşanan tartışmaların yer aldığı yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Türkiye'de en çok izlenen filmler arasında yer alan Recep İvedik'in İran'da benzerinin çıkmasına tepki göstererek dava açacağını açıkladı. İranlı Recep İvedik hayranı Rajab Mashadi ise Şahan Gökbakar'ın tepkisinden üzüntü duyduğunu belirtti.
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